Diputado Medín Jiménez del 4-4 renuncia al partido Panameñista

El diputado Medín Jiménez Pittí, del circuito 4-4 de Chiriquí, renunció la mañana de este jueves 24 de septiembre al partido Panameñista, tras manifestar diferencias con la posición asumida por la bancada durante la votación sobre la reconfiguración de los circuitos electorales.

La información fue confirmada a TVN-2.com por Jiménez y miembros del colectivo político.

La decisión estaría relacionada con su desacuerdo con el recién aprobado Proyecto de Ley 700, que modifica la configuración de los circuitos electorales, así como con la posición adoptada por la bancada durante su discusión y votación.

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Destacó principios asociados con la doctrina panameñista, como el patriotismo, la democracia, la defensa de la soberanía nacional, además del desarrollo integral.

En el proyecto, el Tribunal Electoral planteaba reconfigurar el circuito 4-4 para crear uno nuevo integrado por los distritos de Renacimiento, Tierras Altas y Bugaba. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y el circuito se mantuvo con su configuración actual y con la elección de un solo diputado.

Actualmente, el circuito 4-4 está compuesto por los distritos de Alanje, Boquerón y Renacimiento.

El diputado aseguró que desde un principio nunca pensó en la reelección, por lo que tampoco está considerando inscribirse en otro partido. Sobre su actuación en la Asamblea, dijo que se mantendrá independiente, sin descartar unirse a alguna bancada.

"Por el momento, si ningún partido, bancada, no sé", expresó Jiménez

Al ser consultado sobre si teme un posible proceso de revocatoria de mandato, respondió: “No estoy para representar las comunidades y, si eso implica, pues asumiremos”.

Jiménez ha presentado cerca de 14 iniciativas legislativas en lo que va del periodo actual.