Director del Sistema Penitenciario ordena traslado de exalcalde de Colón Alex Lee a Coiba junto a otros dos detenidos

De acuerdo con la resolución N° 7402 con fecha de este martes, 24 de agosto, a la que tuvo acceso este medio, también se ordenó el traslado del representante de Barrio Norte, Javier Lynch Hurtado, y a su tesorero, Orlando Moisés Salazar, todos bajo medida cautelar de detención provisional por presunto peculado.

El exalcalde de Colón, Carlos Lee, quien enfrenta una investigación por delito contra la administración pública, habría sido trasladado la mañana de este martes a la base naval de isla Coiba, de acuerdo con una resolución firmada por el director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh.

La información fue dada a conocer inicialmente por el abogado de Lee, Marcos Valdés, quien advirtió que no había sido informado sobre dicho traslado, sino que recibió una llamada de los familiares de su defendido.

De acuerdo con la resolución N° 7402 con fecha de este martes, 24 de agosto, a la que tuvo acceso este medio, se ordenó el traslado de Lee, y además del representante de Barrio Norte, Javier Lynch Hurtado, y de su tesorero, Orlando Moisés Salazar, todos bajo detención provisional en Nueva Esperanza, imputados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado.

El documento refiere que la orden de traslado a la base naval Teniente Nelson Tenas del Servicio Aeronaval (Senan) se adopta “por motivos de seguridad”, una medida que, según la resolución, no solo responde a una necesidad operativa del Sistema Penitenciario, sino que está alineada con “los derechos humanos y la rehabilitación”.

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La defensa de Lee sostuvo que presentará un recurso de apelación contra la medida adoptada por la dirección del Sistema Penitenciario ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Igualmente, solicitará una audiencia de afectación de derechos, ya que asegura que Lee se encuentra bajo investigación y no es un detenido condenado. Por ello, sostiene que el traslado vulnera su derecho a la defensa, al limitar el acceso de sus abogados a su defendido.

“Desconocemos el paradero real, ya que no sabemos con certeza su ubicación”, expresó el abogadp Valdés, al señalar que no ha tenido acceso a Lee.

El exalcalde de Colón y expresentante de la junta comunal de Barrio Sur es investigado por el presunto delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, en un caso que habría generado una afectación superior a los 6 millones de dólares, en perjuicio económico del Programa de Interés Social.

Este es el segundo caso por peculado que enfrenta Lee. En tanto, la investigación relacionada con la Junta Comunal de Barrio Norte se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que refiere una lesión patrimonial de aproximadamente $3 millones.