Idaan amplía proyectos de agua potable en Changuinola y otros puntos de Bocas del Toro

El director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero, informó que se encuentran en marcha trabajos para mejorar la planta potabilizadora de El Silencio, ubicada en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

El director general del Idaan, junto a otras autoridades de la institución / Ozziel Caro
Ozziel Caro - Redactor
07 de octubre 2026 - 18:24

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