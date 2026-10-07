MOP avanza en mas del 45% nueva ruta para desahogar la via Interamericana en David

Marcos Di Bilio, director de Obras Públicas, asegura que están a más del 45% de la construcción de una nueva vía como medida para facilitar la vialidad en la Vía Interamericana.

David, Chiriquí/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está avanzando con un porcentaje de más del 45% de una nueva ruta como manera de aliviar y desahogar la vía Interamericana, desde El Coquito hasta las afueras de David, en dirección hacia Panamá como hacia el sector fronterizo con Costa Rica.

La nueva carretera permitirá que los residentes de David y zonas aledañas utilicen esta ruta con frecuencia para el descongestionamiento de la vía interamericana.

Marcos Di Bilio, director regional del MOP, afirmó que la idea de la construcción de esta vía cuenta como una alternativa para que las personas puedan ingresar al área central de David o hacia las localidades de David Sur o Pedregal.

Mencionó que prevén finalizar este proyecto durante los últimos meses que restan del año y se pueda poner en marcha la nueva ruta.

"Con esta nueva ruta se desahoga la ciudad de David y se asegura una mejora en la vialidad sobre la vía interamericana y el centro comercial de esta ciudad". Afirmó Di Bilio.

"Con esta nueva ruta desahogamos la ciudad de David y permitimos una mejor viabilidad sobre la vía Panamericana y el centro comercial de esta ciudad", dijo Di Bilio.

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Con información de: Demetrio Ábrego