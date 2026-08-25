CSS atribuye a un 'error' registro de cuota a asegurada vinculada a supuesta planilla de la Asamblea

La CSS indicó a través de un comunicado que, “ El hecho fue advertido e investigado ese mismo año” en el 2023; pero, que en en ese momento no se realizó la corrección correspondiente en el sistema.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes sobre los primeros resultados de la investigación interna iniciada luego de que una asegurada denunciara la aparición de registros laborales irregulares en su historial de cuotas, vinculados a una supuesta planilla de la Asamblea Nacional con un salario de más de cuatro mil dólares.

Se trata de Julissa Morales, quien presentó la denuncia, la cual hizo pública a través de TVN Noticias este lunes. Morales explicó que se percató de que aparecía trabajando en la Asamblea Nacional desde enero hasta diciembre de 2023, con un salario anual que totalizó $4,933.30.

De acuerdo con los hallazgos preliminares que la CSS ha comunicado, la inconsistencia se produjo por un error “entre dos números de cédula que se diferencian únicamente por un dígito".

La institución asegura que, “el hecho fue advertido e investigado ese mismo año” pero que en en ese momento no se realizó la corrección correspondiente en el sistema, por lo que siguió apareciendo en el registro de la plataforma Mi Caja Digital

“Las auditorías técnicas realizadas hasta el momento confirmaron que la inconsistencia corresponde a la acreditación de una cuota del mes de diciembre 2023 y no de un año completo”, según esta nueva información que da a conocer la CSS.

El caso cobró relevancia luego de que la asegurada consultara su historial laboral a través de Mi Caja Digital y detectara que aparecía una relación laboral que, según denunció, nunca autorizó ni conoció.

La situación se encuentra también en manos del Ministerio Público, que adelanta una investigación por las presuntas irregularidades en planillas de la Asamblea Nacional durante la pasada administración.

La CSS indicó que, con base en las evidencias y documentos recabados durante la investigación administrativa, procederá a realizar las correcciones correspondientes en el sistema, de manera que la cuota acreditada por error sea corregida en la cuenta individual de la asegurada.

La institución aseguró que continuará colaborando con el Ministerio Público para aportar la información necesaria que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Por su parte, la Fiscalía Superior Anticorrupción mantiene bajo investigación tres casos similares que han denunciado registros irregulares del pago de cuotas mediante planillas estatales en las que aparecen sin haber sido funcionarios.

El Ministerio Público se encuentra igualmente a espera de información solicitada a la CSS y a la Contraloría General de la República.