Aviso de prevención por fuertes tormentas debido al paso dos ondas tropicales hasta el 28 de agosto

El Sinaproc hizo un llamado a la población para mantenerse alerta, especialmente quienes viven cerca de ríos y quebradas en zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos .

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó un aviso de prevención por fuertes tormentas sectorizadas que se extenderán desde la madrugada del martes 25 hasta la tarde del viernes 28 de agosto de 2026.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las tormentas eléctricas estarán asociadas al paso de las ondas tropicales 38 y 39, sumadas al calentamiento diurno característico de esta época del año.

Las provincias más afectadas

Durante el martes 25 y miércoles 26 de agosto, se esperan aguaceros fuertes acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en Panamá, Veraguas, Coclé, Herrera y Chiriquí. Los meteorólogos advierten que algunas lluvias podrían ser "puntualmente muy fuertes".

Para el jueves 27 y viernes 28, el fenómeno se desplazará hacia la región occidental del país, con lluvias moderadas a muy fuertes en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Chiriquí.

Recomendaciones de seguridad

El Sinaproc hizo un llamado a la población para mantenerse alerta, especialmente quienes viven cerca de ríos y quebradas en zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan:

No cruzar ríos o quebradas durante las lluvias intensas.

Mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan caer.

Desconectar equipos eléctricos durante las tormentas eléctricas.

Evitar actividades al aire libre cuando haya rayos.

El organismo de protección civil mantiene vigilancia y monitoreo constante de las condiciones meteorológicas. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 520-4429 o al 911.