Un plato de amor que transforma vidas: La herencia luminosa de Silvia Gálvez y la Fundación Daniel Chávez

Ciudad de Panamá, Panamá/El dolor más profundo puede convertirse en la fuerza más constructiva cuando se canaliza a través del amor incondicional. Ese es el cimiento sobre el cual Silvia Gálvez de Chávez erigió la Fundación Daniel Chávez. Tras la partida de su hijo Daniel, Silvia tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su comunidad: no permitir que el nombre de su hijo se desvaneciera en el olvido, sino hacer que perdurara convertido en un refugio de esperanza para la niñez. Hoy, su entrega abnegada la sitúa con pleno mérito entre los nominados a Héroes por Panamá 2026.

El poder de la acogida: Más allá del alimento

Ubicada en María Chiquita, justo en la entrada principal frente a la garita, la Fundación Daniel Chávez es mucho más que un comedor comunitario. Para Silvia y su equipo, la misión se sintetiza en una frase llena de ternura: entregar a cada niño que traspasa su puerta "un platito de amor".

En una realidad donde la vulnerabilidad social golpea con fuerza a los más pequeños, el alimento físico es apenas la primera capa de sanación. La fundación recibe a diario a niños y jóvenes de todas las edades, desde pequeños de tan solo tres años hasta adolescentes de 16 y 17 que acuden al salir de sus aulas escolares. Allí encuentran la comida que sus cuerpos necesitan, pero sobre todo hallan un espacio seguro donde se sienten escuchados, validados y profundamente queridos.

Silvia lo expresa con una emotividad transparente: ver a niños que llegan cargando vivencias difíciles, que rompen en llanto al sentir por primera vez la calidez de una conversación sincera o el calor de un abrazo, es un recordatorio constante de la urgencia de su labor. En muchos hogares, los padres deben trabajar extensas jornadas para subsistir, dejando poco margen para la contención afectiva. En la fundación, ese abrazo pendiente siempre los está esperando.

El milagro del cambio: De la vulnerabilidad a la disciplina

El impacto de este abrigo emocional se refleja directamente en la conducta y el desarrollo de los beneficiarios. La transformación es palpable. Niños que en un principio llegaban con comportamientos rebeldes o conductas difíciles, con el paso del tiempo asimilan la dinámica de respeto, afecto y empatía que allí se respira. Hoy en día, son esos mismos niños quienes se sientan tranquilos a la mesa e incluso guían a los más nuevos, mostrándoles la importancia del buen comportamiento.

Sin embargo, el compromiso de Silvia no se detiene en la alimentación y la contención afectiva; entiende con claridad que la educación es la herramienta definitiva para romper los ciclos de pobreza. Por ello, la fundación apoya a los niños con sus asignaciones escolares. La satisfacción de ver a un pequeño regresar por la tarde exclamando con orgullo que ha obtenido la máxima calificación en su tarea es la recompensa que alimenta el espíritu de todo el voluntariado.

Los desafíos diarios y el llamado a la solidaridad

Sostener esta obra requiere un esfuerzo diario titanico. La preocupación constante de Silvia es garantizar que cada día se puedan servir esos 150 "platitos de amor". Además del sustento para los niños, la fundación enfrenta el reto de respaldar a los docentes voluntarios que viajan desde lugares lejanos para impartir tutorías, así como a colaboradoras leales —como la señora Mariela y la señora Porfiria— quienes dejan sus propios hogares para entregarse de lleno a la causa.

Aunque las donaciones de alimentos en grano, como frijoles y lentejas, y los aportes bancarios llegan gracias a la generosidad de la ciudadanía, la necesidad más apremiante de la fundación en este momento es el recurso humano calificado. Silvia hace un llamado apasionado a profesionales, educadores y apasionados del arte que deseen sumar sus conocimientos y su tiempo.

Los niños necesitan tutores que refuercen sus aprendizajes, guías que estimulen sus habilidades creativas y manos dispuestas a sembrar en ellos las bases de un futuro digno. En la entrada de María Chiquita, Silvia Gálvez mantiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que desee sumar su gota de amor a esta causa transformadora.