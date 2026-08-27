Lotería Fiscal Región 4: Estos son los ganadores del segundo sorteo del 2026
Durante esta cuarta jornada, les correspondió a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.
El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
Durante esta cuarta jornada, les correspondió a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.
El evento contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Pedro Garay Reyna
- Agustín Alberto Delgado
- Osmara Mayté Pinzón Mora
- Otilia Escudero Soriano
- Ana De Gracia
- José Ignacio Mejía Honzado
- Gilberto González Vergara
- Michael Castillo
- Raquel Villarreal
- Nuria Melva
Ganadores de B/. 5,000.00
- Alexander Javier Cruz Crespo
- Aura Lineth Bosquez Cruz
- Valentín Gabriel Samaniego Domínguez
- María Daniela Díaz Monroy
- Leonardo L. Vergara V.
- Leidis M. Vergara
- Eliécer Gutiérrez
- Yaremis Nadir Campos Navas
- Lourdes A. Saavedra B.
- Juan Carlos Wang Qiu
Ganadores de B/. 10,000.00
- José Aristides Campos Hernández
- Yarismeth Ojo
- Kenia Rodríguez
- Arcenia Maray Espino de Medina
- Arnulfo Villarreal