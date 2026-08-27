Lotería Fiscal Región 4: Estos son los ganadores del segundo sorteo del 2026

Durante esta cuarta jornada, les correspondió a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

Lotería Fiscal / Ministerio de Economía y Finanzas
Danna Durán - Periodista
27 de agosto 2026 - 16:30

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

Durante esta cuarta jornada, les correspondió a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

El evento contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

Ganadores de B/. 1,000.00

  • Pedro Garay Reyna
  • Agustín Alberto Delgado
  • Osmara Mayté Pinzón Mora
  • Otilia Escudero Soriano
  • Ana De Gracia
  • José Ignacio Mejía Honzado
  • Gilberto González Vergara
  • Michael Castillo
  • Raquel Villarreal
  • Nuria Melva

Ganadores de B/. 5,000.00

  • Alexander Javier Cruz Crespo
  • Aura Lineth Bosquez Cruz
  • Valentín Gabriel Samaniego Domínguez
  • María Daniela Díaz Monroy
  • Leonardo L. Vergara V.
  • Leidis M. Vergara
  • Eliécer Gutiérrez
  • Yaremis Nadir Campos Navas
  • Lourdes A. Saavedra B.
  • Juan Carlos Wang Qiu

Ganadores de B/. 10,000.00

  • José Aristides Campos Hernández
  • Yarismeth Ojo
  • Kenia Rodríguez
  • Arcenia Maray Espino de Medina
  • Arnulfo Villarreal

Noticias relacionadas

Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del segundo sorteo en la región 1 Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del segundo sorteo en la región 2 Lotería Fiscal Región 3: Estos son los ganadores del segundo sorteo del 2026

Temas relacionados

Coclé Los Santos Herrera mef lotería fiscal
Si te lo perdiste
Lo último
stats