Lotería Fiscal Región 4: Estos son los ganadores del segundo sorteo del 2026

Durante esta cuarta jornada, les correspondió a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

Durante esta cuarta jornada, les correspondió a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

El evento contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

Ganadores de B/. 1,000.00

Pedro Garay Reyna

Agustín Alberto Delgado

Osmara Mayté Pinzón Mora

Otilia Escudero Soriano

Ana De Gracia

José Ignacio Mejía Honzado

Gilberto González Vergara

Michael Castillo

Raquel Villarreal

Nuria Melva

Ganadores de B/. 5,000.00

Alexander Javier Cruz Crespo

Aura Lineth Bosquez Cruz

Valentín Gabriel Samaniego Domínguez

María Daniela Díaz Monroy

Leonardo L. Vergara V.

Leidis M. Vergara

Eliécer Gutiérrez

Yaremis Nadir Campos Navas

Lourdes A. Saavedra B.

Juan Carlos Wang Qiu

Ganadores de B/. 10,000.00