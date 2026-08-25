Lotería Fiscal Región 3: Estos son los ganadores del segundo sorteo del 2026

La Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 27 de agosto.

Chiriquí/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

Durante esta tercera jornada, les correspondió a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

El evento se desarrolló en Chiriquí Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

Ganadores de B/. 1,000.00

Kevin Augusto Valdés

Arcela Muñoz Castillo

Juan Carlos González

Guillermo Gutiérrez

Lucio Bazán

Tania De Gracia

Nieves De Garrido

Leiny Delgado

Ricardo Arroyave

Shernie Grenald

Ganadores de B/. 5,000.00

Eliecer Miranda

Claudia Ng

Edwin Silvera

Dalis Cedeño

Marlenis Ballesteros

Lilia Torres de Bozzi

José Mora

Miriam Flores

Efraín Bosquez

Naydut Guerra

Ganadores de B/. 10,000.00