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Lotería Fiscal Región 3: Estos son los ganadores del segundo sorteo del 2026

La Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 27 de agosto.

Lotería Fiscal en la región 4 / Ministerio de Economía y Finanzas
Danna Durán - Periodista
25 de agosto 2026 - 16:29

Chiriquí/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

Durante esta tercera jornada, les correspondió a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

El evento se desarrolló en Chiriquí Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

Ganadores de B/. 1,000.00

  • Kevin Augusto Valdés
  • Arcela Muñoz Castillo
  • Juan Carlos González
  • Guillermo Gutiérrez
  • Lucio Bazán
  • Tania De Gracia
  • Nieves De Garrido
  • Leiny Delgado
  • Ricardo Arroyave
  • Shernie Grenald

Ganadores de B/. 5,000.00

  • Eliecer Miranda
  • Claudia Ng
  • Edwin Silvera
  • Dalis Cedeño
  • Marlenis Ballesteros
  • Lilia Torres de Bozzi
  • José Mora
  • Miriam Flores
  • Efraín Bosquez
  • Naydut Guerra

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Vidal Rubio
  • Edilma de Grajales
  • María Solano
  • Gabriel Smith
  • Camilo Atencio

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