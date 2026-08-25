Lotería Fiscal Región 3: Estos son los ganadores del segundo sorteo del 2026
La Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 27 de agosto.
Chiriquí/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
Durante esta tercera jornada, les correspondió a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
El evento se desarrolló en Chiriquí Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Kevin Augusto Valdés
- Arcela Muñoz Castillo
- Juan Carlos González
- Guillermo Gutiérrez
- Lucio Bazán
- Tania De Gracia
- Nieves De Garrido
- Leiny Delgado
- Ricardo Arroyave
- Shernie Grenald
Ganadores de B/. 5,000.00
- Eliecer Miranda
- Claudia Ng
- Edwin Silvera
- Dalis Cedeño
- Marlenis Ballesteros
- Lilia Torres de Bozzi
- José Mora
- Miriam Flores
- Efraín Bosquez
- Naydut Guerra
Ganadores de B/. 10,000.00
- Vidal Rubio
- Edilma de Grajales
- María Solano
- Gabriel Smith
- Camilo Atencio