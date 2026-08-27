Cuñado de la ministra Muñoz es asesor en Mitradel: Pérez Barboni cuestiona posible conflicto de interés

Entre los casos señalados estuvo el préstamo interinstitucional de Edwin Cedeño, hermano del esposo de la ministra, así como la relación de una funcionaria con una empresa que mantiene contratos con el Estado.

El diputado José Pérez Barboni cuestionó este jueves a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, por posibles conflictos de interés y contrataciones dentro de la institución, durante la sustentación del presupuesto del ministerio ante la Asamblea Nacional.

Uno de los puntos álgidos del debate fue cuando se cuestionó la presencia en la planilla del Mitradel de Edwin Cedeño, quien figura como asesor dos y mantiene un vínculo cercano con Muñoz. Ante las preguntas del diputado, la ministra explicó que Cedeño se encuentra en la institución mediante un préstamo interinstitucional del Tribunal Electoral, por lo que su salario no es asumido por el Ministerio de Trabajo.

Muñoz reconoció que Cedeño es 'hermano de su esposo'.

"La persona es idónea, estamos haciendo una interconexión de todo el Ministerio de Trabajo, es una persona que conozco su trabajo y está ejerciendo su trabajo, si no, lo invito a que vaya y conozca...", justificó Muñoz.

Pérez Barboni preguntó a la ministra si había consultado a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sobre la legalidad de este préstamo y si existía algún impedimento relacionado con el vínculo familiar.

La ministra aseguró que realizó la consulta y, sin embargo, 'NO' recibió respuestas de la Antai, por lo que el diputado pidió que la Secretaría de la comisión realice una consulta formal a Antai para determinar si la situación se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación de transparencia.

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A lo que la ministra respondió: "Honorable, desde sus facultades haga las investigaciones correspondientes y esperemos entonces a que la Antai responda si tiene alguna duda".

Cuestionamientos por contratos y vínculos empresariales

Durante la sesión también se abordó la situación de Karlina Julián, directora nacional de Empleo del Mitradel, a quien Pérez Barboni cuestionó por aparentemente figurar como agente residente de una empresa privada.

El diputado señaló que esa compañía identificada durante la sesión como RQ Marketing & Events, S.A. y que estaría ligada con la directora, habría obtenido en 2026 un contrato por aproximadamente $11 millones mediante contratación directa con una entidad estatal.

El diputado preguntó a Julián si mantenía su condición de agente residente y si tenía conocimiento de dicha contratación.

La funcionaria confirmó que es agente residente de la sociedad, pero negó haber recibido personalmente el contrato y aseguró que no tenía conocimiento de la contratación directa de la empresa con el Estado.

Julián también sostuvo que su función como agente residente no implica participación en las contrataciones o licitaciones que realice la compañía.

Ante los cuestionamientos, Pérez Barboni planteó si no habría sido más prudente renunciar a esa función para evitar posibles interpretaciones de conflicto de interés.

El diputado adelantó que espera interrogar posteriormente a los responsables de la contratación para conocer cómo se desarrolló el proceso.

También cuestionan contrato de Viva Solutions

Otro de los contratos puestos bajo la lupa fue el de Viva Solutions, relacionado con la adquisición de una plataforma para la actualización de la seguridad y las comunicaciones de la red digital nacional del Mitradel.

La ministra explicó que no mantiene contacto directo con proveedores y cedió la palabra al director de Innovación, Juan Guerrero, quien indicó que el proceso se realizó mediante licitación pública, con estudio de mercado y revisión de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Según Guerrero, participaron dos proponentes y la contratación fue adjudicada conforme a las normas de contratación pública.

El diputado solicitó entonces que el ministerio entregue esos datos en un plazo de siete días o menos, con el objetivo de verificar si existen posibles conflictos de interés relacionados con los contratos y procesos de contratación de la institución.

Mitradel plantea reducir gastos de alquiler

Durante la sustentación también se discutió el gasto del ministerio en alquileres. Pérez Barboni cuestionó que el Mitradel destine alrededor de $776 mil anuales al alquiler de sus oficinas.

La ministra Muñoz explicó que el Mitradel forma parte de los seis ministerios contemplados inicialmente para salir de Plaza Edison y trasladarse a instalaciones propias o a la futura Ciudad Gubernamental.

La institución también analiza alternativas para reducir los gastos de alquiler de sus oficinas regionales, incluyendo la posibilidad de trasladar la sede de Colón y adquirir terrenos estatales en Darién.

Muñoz se mostró crítica con el costo histórico de los alquileres y manifestó su respaldo a buscar alternativas que permitan al Estado dejar de pagar por estas instalaciones.