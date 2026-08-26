WISS LATAM reúne a mujeres líderes y empresarias para impulsar la innovación y el liderazgo femenino

La cumbre busca convertirse en un espacio de conexión y aprendizaje, al reunir a empresarias y líderes con expertos provenientes de más de 12 países

Ciudad de Panamá/En Panamá se desarrolla WISS LATAM, una cumbre internacional que reúne a mujeres líderes, empresarias y especialistas de distintos países de América Latina en torno al liderazgo femenino, la innovación y la sostenibilidad.

Como parte de la jornada, se lleva a cabo una ceremonia de premiación en reconocimiento a mujeres que se han destacado por su liderazgo y trayectoria empresarial.

Previo a esta actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar al empresario y CEO Stanley Motta, quien compartió parte de su experiencia y algunos de los aprendizajes que, a lo largo de los años, han contribuido al crecimiento de sus empresas.

“Obviamente he pasado por varios momentos en la historia de la compañía y lo que me pidieron era tener un conversatorio, más que nada basado en la experiencia que le puede servir a otros. Yo siempre digo que las cosas se van haciendo poco a poco. La gente piensa que la compañía se hizo ayer. Las compañías no se hacen de un día a otro, se van construyendo en el tiempo”, señaló Motta.

🔗Puedes leer: Panamá destaca con ocho finalistas en los Women in Tech LATAM Awards 2026

La cumbre busca convertirse en un espacio de conexión y aprendizaje, al reunir a empresarias y líderes con expertos provenientes de más de 12 países, con el propósito de intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración.

La agenda continuará este jueves con un conversatorio titulado “Qué hace innovadora a una gran corporación”, en el que se abordarán los procesos de transformación y adaptación que enfrentan las grandes empresas en un entorno marcado por los avances tecnológicos.

En este encuentro también tendrá participación TVN Media, con la directora de Contenido y Mercadeo, Alexandra Ciniglio, quien conversará con las asistentes sobre la transformación de los medios tradicionales y la evolución de la digitalización.

De esta manera, WISS LATAM busca posicionarse como un punto de encuentro para mujeres que lideran empresas y proyectos, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias en áreas claves para el desarrollo empresarial y social de la región.

Con información de Yenny Caballero