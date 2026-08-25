Panamá destaca con ocho finalistas en los Women in Tech LATAM Awards 2026

La ceremonia de los Women in Tech LATAM Awards 2026 se realizará este jueves 27 de agosto en Cartagena, Colombia.

Ciudad de Panamá/Panamá marca un hito en los Women in Tech® LATAM Awards 2026 al contar, por primera vez, con ocho mujeres finalistas y presencia en casi todas las categorías de esta competencia regional, que reconoce el talento, liderazgo e impacto de mujeres vinculadas a la tecnología, la innovación y el desarrollo.

Las finalistas representan distintas generaciones y áreas de acción, desde una estudiante de secundaria que comienza a abrirse camino en STEM hasta profesionales con décadas de trayectoria en sectores como ingeniería, educación, tecnología, emprendimiento, derecho e infraestructura.

La ceremonia de los Women in Tech® LATAM Awards 2026 se realizará este jueves 27 de agosto en Cartagena, Colombia, donde serán anunciadas las ganadoras de América Latina.

“Samantha Valentina Matos Gutiérrez“

Entre las nominadas panameñas se encuentra Samantha Valentina Matos Gutiérrez, de 16 años, quien compite en la categoría Aspiring Teen Award. Su nominación pone en evidencia el crecimiento del interés de las nuevas generaciones por las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, además de la importancia de impulsar oportunidades para que más niñas puedan desarrollarse en estas áreas.

“Andrea González“

En la categoría Best Ally Award figura Andrea González, de The Westin Panama, cuyo trabajo ha contribuido a respaldar iniciativas de Women in Tech Panama mediante espacios y apoyo para encuentros, actividades y programas dirigidos a fortalecer la participación femenina en tecnología.

”Jeanette Shakalli”

Jeanette Shakalli, de Fundapromat, es finalista en Most Impactful Initiative Award. Su trabajo busca acercar las matemáticas a niños, jóvenes y familias mediante experiencias educativas participativas, entre ellas los Math Carnivals, con el propósito de despertar desde edades tempranas el interés por disciplinas relacionadas con STEM.

“Susana Lau Hou“

Por su parte, Susana Lau Hou compite en Woman in Web3 Award por su trayectoria como emprendedora y promotora del ecosistema Web3. Su labor ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre tecnologías como blockchain y los nuevos modelos de economía digital, al tiempo que impulsa una mayor participación femenina en este sector.

“Dalia Chávez”

La categoría Most Disruptive Award tiene entre sus finalistas a Dalia Chávez, de Exploradores del Conocimiento. Su propuesta educativa apuesta por el aprendizaje basado en la exploración y la experimentación, acercando a niños y jóvenes a la ciencia, la tecnología y la innovación y promoviendo habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

“Yoselin Vos Castro”

En Tech Diplomacy Award, la representante panameña es Yoselin Vos Castro, de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías. Su trayectoria combina el derecho y la transformación tecnológica, con participación en procesos relacionados con modernización institucional, gestión judicial, firma electrónica, protección de datos personales, cibercrimen y nuevas tecnologías.

“Karin Sempf“

Karin Sempf, CEO de Innova Nation y cofundadora de Ella Invierte, figura como finalista en Global Leadership Award. A través de Innova Nation, su trabajo ha alcanzado a más de 20,000 estudiantes, con más de 8,500 becas otorgadas, más de 100 alianzas estratégicas y colaboración con más de 450 escuelas en Panamá.

Su trayectoria también ha recibido reconocimiento internacional. Hace algunos años, Sempf fue galardonada por la Organización de las Naciones Unidas en una competencia global dirigida a mujeres emprendedoras que apoyan y promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Ilya Espino de Marotta”

La octava representante panameña es Ilya Espino de Marotta, actual administradora del Canal de Panamá, quien compite en Lifetime Achievement Award. Ingeniera de profesión, Espino de Marotta ha desarrollado una extensa carrera en el sector de infraestructura y tuvo un papel destacado en la ampliación del Canal de Panamá.

Su trayectoria también ha representado un referente para mujeres que buscan desarrollarse en áreas tradicionalmente vinculadas a la ingeniería y el liderazgo ejecutivo. En 2025 fue reconocida como Fellow de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido.

Para Wanda Pinzón, directora de Women in Tech Panamá, la participación de este año refleja el crecimiento del ecosistema tecnológico nacional y la conexión entre distintos sectores.

“Para Women in Tech Panamá, este resultado representa también la evolución de un ecosistema que continúa creciendo y creando conexiones entre educación, empresa privada, instituciones, emprendimiento y sociedad civil para lograr que más mujeres y niñas puedan participar activamente en la construcción del futuro tecnológico del país”, destacó.

Además de las ocho finalistas, Panamá cuenta con representantes dentro del jurado regional de esta quinta edición de los premios. Porfirio Chen, Manuel Lorenzo, Mariana Quirós y Mariela Castillo forman parte del proceso de evaluación, aportando experiencia y conocimiento en áreas relacionadas con tecnología, innovación y desarrollo empresarial.

La presencia panameña en esta edición refleja así el avance de mujeres de distintas generaciones y sectores que están contribuyendo a la transformación tecnológica del país y fortaleciendo su participación en el ecosistema de innovación de América Latina.