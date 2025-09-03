Afloramiento, el evento marino que no ocurrió en Panamá tras cuatro décadas ¿Qué se sabe?

Los registros muestran que este fenómeno estacional, que se produce entre enero y abril, ha sido constante y predecible durante al menos 40 años.

El fenómeno natural conocido como afloramiento, que ocurre cada año en el golfo de Panamá, no se presentó este 2025, según un estudio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), realizado en colaboración con el barco S/Y Eugen Seibold del Instituto Max Planck.

Los científicos identificaron que el debilitamiento de los vientos alisios fue la principal causa de este evento inédito, lo que evidencia cómo el cambio climático puede afectar procesos oceánicos esenciales y a las comunidades costeras que dependen de ellos.

El fenómeno sucede durante la estación seca en América Central, entre diciembre y abril, cuando los vientos alisios del norte generan la surgencia o afloramiento en el golfo de Panamá. El proceso permite que aguas frías y ricas en nutrientes suban desde las profundidades hacia la superficie. Se trata de un proceso que no solo impulsa pesquerías altamente productivas, sino que también ayuda a proteger los arrecifes de coral del estrés térmico. Además, es responsable de que las aguas del Pacífico panameño sean más bajas durante los meses de “verano”.

Los registros del STRI muestran que este fenómeno estacional, que se produce entre enero y abril, ha sido constante y predecible durante al menos 40 años. Sin embargo, en 2025 no se registró, lo que redujo los descensos de temperatura y los aumentos de productividad típicos de esta época. Según un artículo publicado en la revista PNAS, esta ausencia está relacionada con un debilitamiento de los patrones de viento, aunque los científicos advierten que se requieren más estudios para determinar causas exactas y sus impactos sobre la pesca.

Este hallazgo destaca la vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical, que, pese a su importancia ecológica y socioeconómica, aún son poco monitoreados. Además, resalta la necesidad urgente de fortalecer la capacidad de observación y predicción oceánica-climática en las regiones tropicales. Actualmente, el Instituto Max Planck y el STRI colaboran para comprender mejor los efectos del clima en los océanos tropicales.