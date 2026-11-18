Pese al optimismo de los operadores, un buque fue atacado en el estrecho de Ormuz y persistió la tensión militar entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del petróleo volvieron a bajar el miércoles ante la perspectiva de una abundante oferta de crudo en los próximos meses, una expectativa que eclipsó las tensiones en el Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero cayó un 1,28%, hasta los 91,95 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, retrocedió un 3,20%, hasta los 83,26 dólares.

"Estamos viendo un aumento de los volúmenes de petróleo procedentes de Oriente Medio dado que Arabia Saudita, Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos contrataron buques de gran capacidad para transportar su producción", explicó a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

El experto también destacó la reactivación de un oleoducto en Irak y el aumento de la producción en todo el continente americano desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

"Todo ello permitirá que llegue aún más petróleo al mercado, lo que es una buena noticia para los consumidores", afirmó.

Por su parte, Tamas Varga, analista de PVM Energy, señaló que la reducción de los costos de transporte marítimo también contribuye a la presión bajista sobre los precios.

Pese al optimismo de los operadores, un buque fue atacado en el estrecho de Ormuz y persistió la tensión militar entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, "los precios del petróleo suelen orientarse a la baja cuando las operaciones militares no provocan interrupciones significativas y duraderas del suministro", explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.