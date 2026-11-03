Mbappé y Tchouaméni sorprenden a un niño tras recibir un balonazo en pleno partido del Real Madrid

Las imágenes difundidas por el club permitieron conocer el encuentro posterior al partido y las reacciones de una familia que terminó recordando aquella jornada por motivos distintos al resultado deportivo.

Un disparo de Aurélien Tchouaméni durante el encuentro entre el Real Madrid y el Racing de Santander terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad. El balón impactó en el rostro de Máximo, un pequeño aficionado que seguía el partido desde las gradas de El Sardinero. Después del susto, el niño conoció al centrocampista francés y también a Kylian Mbappé.

El episodio ocurrió durante la undécima jornada de LaLiga, en un compromiso que terminó con victoria del Real Madrid por 3-0. Corría el minuto 50 cuando Tchouaméni remató desde fuera del área. El disparo salió desviado de la portería y alcanzó directamente al menor, ubicado en una de las primeras filas del estadio.

Las cámaras de televisión captaron al niño llorando junto a su padre tras recibir el impacto. La escena llamó la atención durante la transmisión, pero el desenlace llegó después del encuentro, cuando los futbolistas se acercaron para comprobar cómo se encontraba y ofrecerle un recuerdo de aquella jornada.

Tchouaméni fue a saludar a Máximo, que estaba en brazos de su padre. El jugador tuvo gestos de cariño con él, firmó su camiseta y se la regaló. También posó para una fotografía con ambos, mientras el padre intentaba transmitir tranquilidad sobre el estado de su hijo.

“Máximo está genial, ha sido un susto solo. Está muy bien. El detalle es de agradecer; solo por bajar aquí ya es un detallazo (...) Máximo nació el día que ganamos la 'Decimocuarta'”, explicó el padre ante Real Madrid TV, al recordar tanto el incidente como la visita del futbolista.

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La sorpresa no terminó allí. Kylian Mbappé también se detuvo a conversar con el pequeño y recurrió al humor para aliviar la situación. “La culpa es de Tchouaméni, ¿no? No sabe tirar Tchouaméni”, bromeó el delantero francés antes de fotografiarse con el niño y su padre.

Más tarde, el padre de Máximo habló con el programa Carrusel Canalla, de Cadena SER, sobre la experiencia de su hijo. Explicó que el encuentro con los jugadores resultó especialmente significativo porque el fútbol ocupa un lugar importante en la vida del menor y porque uno de los protagonistas es su favorito.

“La verdad es que es su jugador favorito y le encanta el fútbol. Es un niño al que le apasiona el fútbol y al verle se queda sorprendido. Así me quedo yo también”, contó al recordar la reacción de Máximo cuando pudo encontrarse con los futbolistas.

El padre también aclaró que, aunque el golpe produjo una reacción visible, el niño se encontraba bien. “La verdad es que al principio se le empezó a hinchar un poco la cara, pero ha sido el susto y el balonazo, ya está”, señaló para descartar consecuencias mayores según lo observado por la familia.

La atención recibida después del partido fue otro de los aspectos que quiso destacar. “El trato de Mbappé ha sido de lo mejor y ver cómo disfruta el niño, pues es todavía mucho mejor el sentimiento que un padre puede tener. Al final, verlo disfrutar así no tiene precio, de verdad que no”, expresó.

El video del encuentro mostró cómo una acción accidental del partido dio paso a un acercamiento entre jugadores y aficionado. Máximo pasó de las lágrimas por el balonazo a recibir una camiseta firmada, fotografías y palabras de ambos futbolistas, mientras su padre confirmó que todo había quedado en un susto.