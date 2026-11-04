Sandra Sandoval y su hija Kamila posan juntas en pollera para celebrar el Mes de la Patria

La imagen también refleja cómo las celebraciones de noviembre pueden convertirse en momentos compartidos entre familiares de distintas generaciones.

Sandra Sandoval compartió en sus redes sociales varias fotografías junto a su hija Kamila Flores Sandoval, en las que ambas aparecen luciendo polleras panameñas como parte de las celebraciones del Mes de la Patria. La cantante acompañó la publicación con un mensaje en el que destacó la felicidad de la joven por participar con ella en esta experiencia vinculada con las tradiciones nacionales.

La publicación tuvo como protagonistas a madre e hija, quienes posaron juntas con el traje típico nacional. Más allá del vestuario, la artista quiso resaltar lo especial que resultó compartir ese momento familiar, en una temporada durante la cual las expresiones culturales panameñas adquieren particular visibilidad.

“Mi hija @kami0_510 estaba demasiado feliz de empollerarse conmigo. Ya Kami les mostrará sus fotos espectaculares hechas por @visionstudio_pa con unas polleras hermosas de @pollerasdemitierra507 . Gracias @cristian_aizpu07 por temblequearme”, escribió Sandra Sandoval en su cuenta de Instagram.

Con esas palabras, la intérprete adelantó que Kamila también dará a conocer otras imágenes de la sesión fotográfica. Asimismo, identificó al estudio responsable de las fotografías, al proveedor de las polleras y a la persona que la ayudó con los tembleques, adornos tradicionales utilizados en el cabello al vestir este atuendo.

La imagen compartida llega después de que Sandoval mostrara a sus seguidores el proceso de preparación para estrenar una nueva pollera. En un video publicado para recibir noviembre, la cantante apareció maquillándose y cantando mientras avanzaba con los detalles de su arreglo personal, hasta presentar el resultado final con el vestido tradicional.

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Aquella publicación permitió observar distintas etapas de su transformación y puso el foco en los preparativos que acompañan el uso de la pollera panameña. Ahora, la fotografía junto a Camila incorpora un componente familiar a esa celebración, al mostrar a dos generaciones compartiendo una misma expresión de identidad cultural.

Noviembre ocupa un lugar especial en el calendario de Panamá. El 3 de noviembre se conmemora la separación de Colombia, ocurrida en 1903, y el día 4 está dedicado a los símbolos patrios. El 5 de noviembre recuerda la consolidación del movimiento separatista en Colón.

Las conmemoraciones continúan el 10 de noviembre, fecha del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, y el 28 de noviembre, cuando se recuerda la independencia de España en 1821.

La pollera es una de las prendas más representativas del folclore nacional. Su elaboración reúne técnicas artesanales y elementos decorativos que varían según la modalidad del traje. Los bordados, encajes, joyas y accesorios para el cabello forman parte de una tradición que continúa presente en celebraciones y encuentros culturales.

Para Sandra Sandoval, conocida artísticamente como La Gallina Fina, estas manifestaciones también guardan relación con su trayectoria musical. Junto a su hermano Samy Sandoval, ha desarrollado una carrera ligada a la música típica panameña y a las expresiones populares del país.

En esta ocasión, sin embargo, la atención de su mensaje estuvo puesta en Kamila y en la alegría que sintió al vestirse de pollera junto a su madre. La cantante no ofreció detalles adicionales sobre las próximas fotografías, pero anticipó que su hija las compartirá con sus seguidores.

La publicación une así la celebración de las Fiestas Patrias con un recuerdo familiar, mientras ambas muestran su participación en una tradición que conserva un lugar destacado dentro de la cultura panameña.