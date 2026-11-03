Ricky Martin: su hijo Valentino sorprende con una impresionante pirueta durante un concierto

La grabación volvió a poner el foco en Valentino Martin , esta vez por su desempeño como bailarín.

El talento para el baile de Valentino Martin, hijo del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quedó en evidencia durante una presentación que reunió a padre e hijo sobre el mismo escenario. El joven participó en una coreografía frente al público de Santiago de Chile y ejecutó una pirueta que se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

La aparición ocurrió el 4 de octubre de 2025, durante un concierto de Ricky Martin en el Claro Arena. El recinto acogía una presentación del artista como parte de su gira y, entre las canciones y los números de baile, el cantante cedió espacio a un invitado especialmente cercano: su hijo Valentino, conocido también como Tino.

Lejos de limitarse a saludar al público, el joven se integró a la puesta en escena con movimientos coordinados y una acrobacia que concentró las miradas. El salto, realizado durante la coreografía, permitió mostrar una habilidad que Valentino ya había compartido en videos publicados en sus redes sociales, donde suele exhibir su interés por el baile.

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El momento quedó registrado en un video que el propio Valentino difundió posteriormente en Instagram. Acompañó las imágenes con una frase breve: “Ok pues, esto pasó”. La publicación trasladó a las plataformas digitales una escena que inicialmente habían presenciado los asistentes al concierto y generó reacciones de seguidores del cantante y del joven bailarín.

Entre los comentarios destacó especialmente el de su padre. Ricky Martin respondió al video con un mensaje afectuoso: “Te amo, hijo”. La interacción permitió ver la dimensión familiar de una actuación que, además de formar parte del espectáculo musical, ofreció al artista la oportunidad de compartir la tarima con uno de sus hijos mayores.

Valentino tenía 17 años cuando ocurrió la presentación. Es mellizo de Matteo, con quien nació en 2008. Ambos son los hijos mayores del intérprete, quien también es padre de Lucía y Renn. Aunque pertenecen a una familia conocida internacionalmente, los hermanos han mostrado intereses diferentes y mantienen formas distintas de relacionarse con la exposición pública.

En el caso de Tino, el baile se ha convertido en una actividad que comparte con sus seguidores. Sus publicaciones anteriores incluyen movimientos y ejercicios coreográficos, por lo que su participación en Chile permitió llevar esa afición desde los videos personales hasta un escenario profesional, acompañado por el cuerpo de baile de su padre.

La actuación también provocó mensajes de apoyo entre quienes observaron las imágenes en internet. Algunos destacaron la seguridad con la que Valentino se desenvolvió frente al público, mientras otros celebraron la oportunidad de verlo junto a Ricky Martin. La pirueta fue uno de los detalles que más atención recibió en las publicaciones sobre el concierto.

El espectáculo en el Claro Arena incluyó canciones conocidas del repertorio del puertorriqueño, entre ellas María, Pégate y Adrenalina. La participación de Valentino se sumó a una noche dedicada a la música y al baile, dos elementos presentes en la trayectoria artística de su padre.

Aunque la aparición fue presentada por distintos medios como un debut junto al cantante, no permite establecer por sí sola que se tratara de la primera actuación pública del joven. Lo confirmado es que compartió escenario con Ricky Martin en Santiago y mostró sus habilidades ante los asistentes.

Su pirueta, el mensaje que escribió al compartirla y la respuesta de su padre reunieron en una misma publicación un momento artístico y familiar ocurrido durante la gira musical de 2025.