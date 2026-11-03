Daddy Yankee convierte su álbum La Postal en una microserie de amor y baile ambientada en Puerto Rico

Con este estreno, el artista vincula su lanzamiento discográfico con una historia audiovisual desarrollada en La Isal del Encanto.

Daddy Yankee amplía su propuesta artística con el estreno de La Postal: Written in the Dance, una microserie que transforma las canciones de su nuevo disco en una historia de romance, rivalidad y segundas oportunidades. La producción se presenta este martes 3 de noviembre en una transmisión desde San Juan, Puerto Rico, y luego estará disponible gratis.

El proyecto está inspirado en La Postal, álbum publicado el 30 de octubre, y combina música con actuaciones y coreografías originales. En su realización participan jóvenes talentos puertorriqueños, incluidos bailarines y actores, en una trama sobre una competencia de baile.

La historia comienza cuando dos personas que mantuvieron una relación sentimental vuelven a encontrarse. Ambos tienen nuevas parejas y pertenecen a grupos de baile rivales, pero la competición los obliga a compartir nuevamente un espacio con asuntos pendientes.

Entre presentaciones y traiciones, los protagonistas descubren las mentiras que provocaron su separación. El certamen ofrece como recompensa un lugar en la gira de Daddy Yankee, aunque para los personajes también representa la oportunidad de reconsiderar una relación que creían terminada.

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El cantante tiene una participación destacada dentro de la historia, más allá de la banda sonora. Las canciones del álbum acompañan los acontecimientos y funcionan como parte central de la narración, que combina romance y danza.

Al explicar el origen de la iniciativa, el artista señaló: “Las telenovelas han marcado la forma en que generaciones de latinos viven las historias de amor. Con 'La Postal: Written in the Dance' quise retomar esa tradición y llevarla a un nuevo formato a través de la música y la danza”.

La producción se realizó en colaboración con aTwist, estudio de narrativa vertical con sede en Estados Unidos. La propuesta busca adaptar recursos del relato audiovisual a un formato pensado para nuevas formas de consumo digital, sin abandonar el componente sentimental de las telenovelas.

Susan Rovner, directora creativa de aTwist, describió el propósito del proyecto: “Estamos construyendo una experiencia narrativa cinematográfica que permite a los fans adentrarse en el mundo que hay detrás de la música”. Su declaración sitúa la serie como una extensión narrativa del disco, más allá de la publicación convencional de videos musicales.

El estreno mundial se realizará a través del canal de YouTube de Daddy Yankee y de aTwist. Para quienes se encuentren en Puerto Rico, se anunció una cantidad limitada de entradas disponibles mediante Ticketera, vinculadas con la presentación del proyecto desde San Juan.

Después del lanzamiento, los episodios completos quedarán disponibles en el canal del cantante y podrán verse sin costo en @atwistofficial. De esta manera, la microserie tendrá una presentación inicial en directo y una distribución posterior dirigida a quienes quieran seguir la historia a su propio ritmo.

El álbum La Postal contiene 15 canciones y tiene el amor como eje temático. Sus composiciones abordan distintas expresiones de ese sentimiento, desde las relaciones románticas y los vínculos familiares hasta el amor propio y la conexión con la música latina.

En el disco participan Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh. La propuesta incorpora sonidos afro, caribeños y punyabíes junto con el reguetón, una combinación que también sirve de base musical para las escenas de baile y los conflictos sentimentales de la serie.

La Postal: Written in the Dance reúne artistas locales, coreografías y una trama de reencuentro amoroso que podrá seguirse gratuitamente después de su presentación mundial. La presentación conecta el álbum con otra experiencia artística.