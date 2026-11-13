Soda Stereo revive la voz de Gustavo Cerati con un espectáculo holográfico que emocionó a Costa Rica

Soda Stereo regresó a los escenarios de Costa Rica con una propuesta que reunió a Zeta Bosio y Charly Alberti con una representación digital de Gustavo Cerati, fallecido en 2014. El concierto, celebrado el miércoles 11 de noviembre de 2026, formó parte de Ecos, un espectáculo internacional que combina interpretaciones en vivo, material audiovisual histórico y recursos de proyección tridimensional.

El encuentro tuvo lugar en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela. Allí se congregaron miles de asistentes, entre seguidores que conocieron al grupo argentino durante sus años de actividad y nuevas generaciones familiarizadas con su repertorio a través de plataformas digitales.

La principal particularidad de la presentación fue la presencia virtual de Cerati junto a sus antiguos compañeros. Mientras Bosio tocaba el bajo y Alberti se encargaba de la batería, una recreación de la figura del cantante ocupaba su posición habitual dentro del trío. Sus movimientos y su voz aparecieron sincronizados con la ejecución musical.

La producción no se limitó a reproducir grabaciones en una pantalla convencional. Para construir la ilusión escénica, el equipo utilizó tecnología de proyección y registros audiovisuales de la gira Me Verás Volver, realizada en 2007, cuando los tres integrantes volvieron a compartir escenario.

Según la información difundida sobre el montaje, la reconstrucción digital recurrió a miles de horas de imágenes y grabaciones multicámara de aquel recorrido. Estos materiales permitieron recuperar gestos y actuaciones del vocalista para integrarlos en una experiencia diseñada alrededor de la música del grupo.Te puede interesar: Bella Hadid muestra su nueva relación con Nathan Lacy tras meses de rumores sobre su vida sentimental

Te puede interesar: Miss Universo 2026 pierde a Miss Bulgaria tras accidente y suma ausencias de otros 15 países

Te puede interesar: Bella Hadid muestra su nueva relación con Nathan Lacy tras meses de rumores sobre su vida sentimental

Otro componente del concierto fue una cortina semitransparente situada delante de los músicos durante buena parte de la presentación. Sobre esa superficie se proyectaron constelaciones, formas geométricas, ondas sonoras y efectos luminosos que generaron distintas sensaciones de profundidad ante el público.

Los asistentes también recibieron gafas 3D al ingresar al recinto. Durante determinados pasajes, pudieron utilizarlas para observar figuras y destellos que parecían desplazarse fuera de la superficie de proyección. El recurso convirtió la propuesta visual en una parte activa del espectáculo, más allá de la imagen digital de Cerati.

En el repertorio estuvieron En la ciudad de la furia, Persiana americana y Cuando pase el temblor, canciones que el público acompañó durante la noche. La selección permitió recorrer distintos momentos de la trayectoria musical de Soda Stereo, mientras las proyecciones mantenían la presencia virtual del cantante.

Uno de los instantes centrales llegó con De música ligera. Los asistentes cantaron junto a la voz y la imagen reconstruida de Cerati, mientras Bosio y Alberti continuaban tocando en vivo. El cierre recuperó la expresión “¡Gracias... totales!”, asociada históricamente al vocalista argentino.

El montaje de Ecos fue comparado con propuestas tecnológicas como ABBA Voyage, que también utiliza representaciones digitales de artistas para desarrollar conciertos. En el caso de Soda Stereo, la producción se apoyó específicamente en registros del propio grupo y en la trayectoria compartida por sus integrantes.

La presentación en Alajuela mostró cómo los recursos audiovisuales pueden incorporarse a una actuación musical sin sustituir la ejecución de los instrumentistas presentes. Bosio y Alberti tocaron ante el público, mientras la tecnología permitió recuperar visualmente a Cerati en el lugar que ocupaba dentro de la formación.

Con esta visita, Soda Stereo llevó a Costa Rica un espectáculo construido sobre sus canciones, sus archivos y la memoria de su vocalista. La noche reunió interpretación en directo, proyecciones inmersivas y una selección de clásicos que acompañaron el reencuentro del público costarricense con la música del trío argentino.