Exvicepresidente José Gabriel Carrizo será llevado a audiencia esta tarde

Ciudad de Panamá, Panamá/La audiencia de garantías del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, será a las 5:00 p.m. de este miércoles 28 de enero, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en plaza Ágora.

En principio, se había pactado para las 2:00 p.m. y luego fue corrida para las 5:00 p.m. por temas de espacio.

Se prevé que el exvicepresidente sea trasladado desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde pasó la noche, hasta el SPA, entre las 3:15 p.m. y las 4:00 p.m., ya que debe estar una hora antes de que inicie la diligencia.

El exvicepresidente fue aprehendido la mañana del martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras arribar al país procedente de Guatemala.

"Aquí estoy. No atender la juramentación del Parlacen y venirme en el primer vuelo. Apenas me enteré por ustedes, por los medios de comunicación, sobre una nota que hablaba de... de acudir y de conducirme; preferí venirme a Panamá con la frente en alto porque soy inocente", dijo.

Agregó que se trata de "persecución política" y que seguirá haciendo estas acusaciones.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, indicó este miércoles que la aprehensión del exvicepresidente Carrizo, responde a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, iniciada a partir de un informe presentado ante el Ministerio Público por la Contraloría General de la República.

“Recuerden que esta es una investigación por enriquecimiento injustificado que nace a raíz de un informe de la Contraloría General de la República, la cual determina que este servidor público, durante el período de su gestión, se habría enriquecido indebidamente por una suma de naturaleza millonaria”, señaló.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, la Contraloría determinó que Carrizo, durante el período en que ejerció funciones públicas, habría incurrido en un incremento patrimonial injustificado, también de naturaleza millonaria, lo que dio pie a la apertura formal del proceso penal.

El abogado Roberto Moreno, miembro del equipo legal del exvicepresidente Carrizo, subrayó en Noticias AM que su defendido regresó voluntariamente al país para enfrentar el proceso en su contra, luego de enterarse de la orden judicial. “Hizo lo que casi nadie hace: volver a Panamá para dar la cara”, afirmó.

El abogado calificó el procedimiento como “acelerado” y señaló la existencia de posibles ilegalidades, ya que —según explicó— la defensa no tenía conocimiento previo de este nuevo proceso. Indicó que, pese a que existen investigaciones anteriores por presunto enriquecimiento injustificado, debidamente notificadas, se abrió una nueva causa de forma expedita, sustentada en una auditoría de la Contraloría General de la República.

“La Contraloría lo presenta como algo novedoso y urgente. La pregunta es: ¿cuál es la urgencia?”, cuestionó Moreno, al explicar que Carrizo había viajado a distintos países de América y regresó al país sin evadir a la justicia.

Moreno también negó que exista un incremento patrimonial del exvicepresidente tras dejar el cargo. Aseguró que él presentó sus declaraciones de bienes antes y después de salir del cargo. ¿Qué es lo que dice la contraloría en resumen corto? Que no está convencida de sus explicaciones, que hay, por ejemplo, en su actividad agrícola, que hay factura que no tiene número que compró, por ejemplo, la vaca. La actividad agrícola es informal".

Con información de Hellen Concepción y Aminta Bustamante