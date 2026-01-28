Defensa de José Gabriel Carrizo afirma que auditoría de la Contraloría estaría duplicando cifras

La densa cuestionó que la orden de aprehensión se sustenta en auditoría y en que estaba fuera del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El abogado Roberto Moreno, miembro del equipo legal del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, aprehendido ayer en el aeropuerto internacional de Tocumen, aseguró que la defensa se mantiene a la espera de que se fije la fecha de audiencia, al tiempo que pidió que se respete el debido proceso.

Moreno subrayó que su defendido regresó voluntariamente al país para enfrentar el proceso en su contra, luego de enterarse de la orden judicial. “Hizo lo que casi nadie hace: volver a Panamá para dar la cara”, afirmó.

El abogado calificó el procedimiento como “acelerado” y señaló la existencia de posibles ilegalidades, ya que —según explicó— la defensa no tenía conocimiento previo de este nuevo proceso. Indicó que, pese a que existen investigaciones anteriores por presunto enriquecimiento injustificado, debidamente notificadas, se abrió una nueva causa de forma expedita, sustentada en una auditoría de la Contraloría General de la República.

“La Contraloría lo presenta como algo novedoso y urgente. La pregunta es: ¿cuál es la urgencia?”, cuestionó Moreno, al explicar que Carrizo había viajado a distintos países de América y regresó al país sin evadir a la justicia.

Moreno también negó que exista un incremento patrimonial del exvicepresidente tras dejar el cargo. Aseguró que él presentó sus declaraciones de bienes antes y después de salir del cargo. ¿Qué es lo que dice la contraloría en resumen corto? Que no está convencida de sus explicaciones, que hay, por ejemplo, en su actividad agrícola, que hay factura que no tiene número que compró, por ejemplo, la vaca. La actividad agrícola es informal".

Además, señaló que ellos [la Contraloría] "están duplicando cifras". Dijo que dentro del expediente se le estaría contabilizando, a Carrizo, por ejemplo, un apartamento adquirido antes de asumir la vicepresidencia.

El abogado indicó que después de la detención se les permitió acceder al expediente, el cual consta de 13 tomos de facturas y documentos contables. Añadió que le resulta llamativo que la orden de aprehensión se base únicamente en dos elementos: la existencia de una auditoría y el supuesto hecho de que Carrizo estuviera fuera del país.

Sobre este punto, aclaró que el exvicepresidente se encontraba en Guatemala atendiendo asuntos relacionados con el Parlacen, al que había asistido previamente en enero, y que su condición es legal, no electoral.

Carrizo pasó la noche en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Según su abogado, se le permitió el ingreso de un colchón, pero no de alimentos.

Para este miércoles se espera que se defina la fecha de la audiencia, mientras que la defensa reiteró su desacuerdo con la aprehensión, especialmente en un proceso que consideran acelerado, pese a la existencia de investigaciones de larga data.

Moreno insistió en que confían en que las autoridades garanticen el debido proceso y el respeto a los derechos de su defendido.