Exvicepresidente José Gabriel Carrizo es aprehendido en el aeropuerto de Tocumen: 'Soy inocente'

Ciudad de Panamá, Panamá/El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue aprehendido este martes 27 de enero a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, a bordo de un vuelo procedente de Guatemala.

A su llegada fue custodiado por agentes de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Migración.

Carrizo salió esposado de manos y logró contestar a los medios de comunicación apostados en el exterior de la principal terminal aérea del país.

"Aquí estoy. No atender la juramentación del Parlacen y venirme en el primer vuelo. Apenas me enteré por ustedes, por los medios de comunicación, sobre una nota que hablaba de... de acudir y de conducirme, preferí venirme a Panamá con la frente en alto porque soy inocente", dijo.

Agregó que se trata de "persecución política" y que seguirá haciendo estas acusaciones.

Carrizo fue conducido a la Fiscalía Anticorrupción.

Víctor Orobio, quien también forma parte de la defensa, adelantó que mañana podría darse la audiencia.

Defensa cuestiona aprehensión

Más temprano, Pedro Meilán, abogado de Carrizo, dijo que el exvicepresidente y excandidato presidencial decidió regresar de manera inmediata y voluntaria al país apenas fue notificado, la tarde del lunes, sobre la orden emitida en su contra. El vuelo en el que viajaba arribará al Aeropuerto Internacional de Tocumén después de las 7:00 a.m., donde quedaría a disposición de las autoridades competentes.

El abogado cuestionó la necesidad de la medida, al asegurar que Carrizo ha estado atendiendo todas las investigaciones abiertas en el Ministerio Público y que no existía riesgo de fuga. Señaló que existen al menos seis carpetillas de investigación, algunas relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito, licitaciones y el uso del avión presidencial, varias de ellas —según afirmó— por los mismos hechos.

Meilán indicó que la orden de aprehensión estaría vinculada a una carpeta que se mantiene en total reserva, a la cual la defensa no ha tenido acceso. A su juicio, esto vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.

Respecto a bienes y cuentas presuntamente aprehendidos, el abogado explicó que se trata de un patrimonio familiar previo a la gestión de Carrizo como vicepresidente, con documentación que, asegura, ya ha sido presentada ante las autoridades. Recalcó que su cliente “no se ha robado ni un centavo del Estado panameño”.

Según el procedimiento legal, tras su llegada al país, Carrizo sería aprehendido y trasladado para una evaluación médica, antes de ser puesto a órdenes del Ministerio Público. En un plazo máximo de 48 horas deberá celebrarse una audiencia de garantías, donde se abordarán la legalidad de la aprehensión, la imputación de cargos y las posibles medidas cautelares.

La defensa insistió en que el exvicepresidente ha demostrado su voluntad de enfrentar el proceso judicial, incluso renunciando a la posibilidad de juramentarse ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que —según Meilán— refuerza que no existe intención de evadir la justicia.

Balbina Herrera, secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) también llegó al aeropuerto y pidió que las investigaciones se hagan respetando el debido proceso.

Agregó que es fundamental el debido proceso, para José Gabriel Carrizo y para el país. "No nos oponemos a que investiguen; lo que exigimos es debido proceso y presunción de inocencia".

Anoche, Carrizo reaccionó en redes sociales a la orden de aprehensión emitida en su contra, asegurando que no teme enfrentar la justicia y tampoco busca inmunidad política, calificando la medida como "persecución política".

Carrizo confirmó que se encontraba fuera del país desde el pasado 17 de enero, y que se enteró de la orden de aprehensión este 26 de enero, por lo que aseguró que ya está realizando gestiones para regresar a Panamá lo antes posible.