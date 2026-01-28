Informe de Contraloría apunta a enriquecimiento injustificado de José Gabriel Carrizo: confirma el procurador Gómez

Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, indicó que la aprehensión del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, responde a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, iniciada a partir de un informe presentado ante el Ministerio Público por la Contraloría General de la República.

“Recuerden que esta es una investigación por enriquecimiento injustificado que nace a raíz de un informe de la Contraloría General de la República, la cual determina que este servidor público, durante el período de su gestión, se habría enriquecido indebidamente por una suma de naturaleza millonaria”, señaló.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, la Contraloría determinó que Carrizo, durante el período en que ejerció funciones públicas, habría incurrido en un incremento patrimonial injustificado, también de naturaleza millonaria, lo que dio pie a la apertura formal del proceso penal.

Sobre la cantidad de investigaciones que se le siguen a Carrizo, manifestó que: “Existen diversas investigaciones; la que corresponde para el día de hoy es la de enriquecimiento injustificado, y en ese sentido vamos a esperar que el Tribunal de Justicia determine la situación jurídica del señor”, dijo.

Carrizo pasó la noche en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Para este miércoles se espera que se defina la fecha de la audiencia, mientras que la defensa reiteró su desacuerdo con la aprehensión, especialmente en un proceso que consideran acelerado.