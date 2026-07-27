Los Guardianes de la Revolución iraníes detienen seis barcos en Ormuz

Las fuerzas armadas iraníes han impedido varias veces que los barcos crucen este paso marítimo estratégico.

Teherán, Irán/Los Guardianes de la Revolución iraníes impidieron este lunes que seis barcos transitaran por el estrecho de Ormuz después de que intentaran pasar por rutas no autorizadas por Teherán, informó la televisión estatal.

"Anoche, seis barcos que intentaban pasar por una ruta diferente a la designada fueron detenidos por la marina de los Guardianes de la Revolución con disparos de advertencia y se vieron obligados a dar la vuelta", informó un periodista de la televisión estatal desde el Golfo.

El sábado, los Guardianes, el ejército ideológico iraní, anunciaron haber detenido cuatro barcos que intentaban cruzar la parte sur del estrecho.

Las fuerzas armadas iraníes han impedido varias veces que los barcos crucen este paso marítimo estratégico.

Después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos el 7 de julio, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito mundial de hidrocarburos. Solo autoriza la ruta que bordea sus costas y quiere cobrar peajes por el paso de embarcaciones.

Irán asegura que Estados Unidos no ha participado en las recientes negociaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz.

"Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan", declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en rueda de prensa.

La vía marítima "permanece cerrada", añadió.