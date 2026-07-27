Trump afirma que hay 'buenas probabilidades' de alcanzar un acuerdo con Irán

A bordo del Air Force One, Indefinido/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista el lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán, y minimizó las preocupaciones sobre una posible escasez de municiones estadounidenses a causa del conflicto.

Consultado a bordo del Air Force One sobre las negociaciones con la República Islámica, Trump respondió: Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder".

"Tenemos muchas municiones", declaró además, antes de añadir: "Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania".