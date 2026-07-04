Cerca de 20 aprehendidos en operativos del Senafront en frontera con Costa Rica

El Servicio Nacional de Frontera (Senafront) desplegó en los últimos días una serie de operativos en los distritos de Bugaba, Barú y el sector limítrofe con Costa Rica, como parte de las acciones de seguimiento a sujetos requeridos por la justicia y para frenar la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Según informó el Jefe de Operaciones de la institución, Alexis de Gracia, los procedimientos se enmarcan en la estrategia para reducir la incidencia del crimen transfronterizo y han permitido la aprehensión de aproximadamente 20 personas, en su mayoría vinculadas al microtráfico de estupefacientes.

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Los operativos, que comenzaron en sectores del distrito de Bugaba, se extendieron hacia Paso Canoas y el área fronteriza de Panamá con Costa Rica, específicamente en las Fincas Bananeras y la comarca de Renacimiento, detalló De Gracia.

El funcionario destacó que las acciones contra el crimen organizado, el contrabando y la distribución de drogas se realizan en coordinación con el Centro Binacional Panamá-Costa Rica, la Fiscalía de Drogas, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval.

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De Gracia precisó que el objetivo de esta articulación interinstitucional es atacar de manera focalizada la venta al menudeo de estupefacientes en barrios y comunidades de la región fronteriza.