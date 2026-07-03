Minseg crea unidad de drones para reforzar seguridad fronteriza

Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), una unidad especializada que utilizará aeronaves no tripuladas para reforzar la vigilancia estratégica, obtener inteligencia aérea en tiempo real y ampliar el control territorial en las zonas fronterizas del país.

La nueva unidad forma parte del Plan Firmeza, la estrategia de seguridad impulsada para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico mediante el uso de nuevas capacidades tecnológicas.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, la Coant permitirá mejorar las operaciones del Senafront en áreas de difícil acceso, detectar movimientos ilícitos con mayor rapidez y apoyar intervenciones de precisión en zonas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para el tráfico de drogas, armas y otros delitos conexos.

La creación de esta unidad responde a las directrices del presidente José Raúl Mulino, quien durante su informe a la Nación anunció la incorporación de tecnologías de vanguardia para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico como parte del proceso de modernización de la seguridad pública.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, destacó que la incorporación de estas herramientas reafirma el compromiso del Gobierno de dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología para proteger la soberanía nacional, consolidar el control territorial y mantener una respuesta firme frente a las amenazas del crimen organizado.

Según el Minseg, la implementación de la Coant busca ampliar la presencia del Estado en las zonas fronterizas, proteger a las comunidades y cerrar espacios operativos a las organizaciones criminales.