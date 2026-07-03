ITSE | Cinco aspirantes avanzan a la fase de entrevistas para escoger al nuevo gerente educativo

Posteriormente, se seleccionarán los tres aspirantes con los puntajes más altos, de entre los cuales se escogerá al nuevo gerente educativo del ITSE.

Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) avanzó en el proceso para seleccionar a su nuevo gerente educativo al anunciar la preselección de los cinco aspirantes que obtuvieron los puntajes más altos en la primera fase de evaluación preliminar, quienes ahora pasarán a la etapa de entrevistas.

La institución informó que la preselección se realizó de conformidad con el Reglamento para la Designación del Gerente Educativo del ITSE y corresponde a la siguiente fase del proceso para completar el período 2025-2029, tras la renuncia de la entonces gerente educativa, Milena Gómez, en enero de este año.

El proceso de selección del Gerente Educativo del ITSE avanza con cinco aspirantes preseleccionados. pic.twitter.com/LTsbcJDuDS — ITSE (@ITSEpma) July 3, 2026

Los aspirantes preseleccionados son:

Emelda Yolanda Oglivie Henry;

Dafni Yeniveth Mora Guerra;

Angie Sucibel Arjona Lezcano de De Gracia;

Rubén Darío Frías Ortega y

Rebeca Estela Bieberach Reyes de Melgar.

De acuerdo con el cronograma aprobado por el Consejo Directivo del ITSE, "los cinco aspirantes pasarán a la segunda fase: La entrevista. La calificación de esta etapa se sumará a la obtenida en la fase anterior".

Luego, los tres aspirantes con los puntajes más altos pasarán a la tercera y última fase: la Defensa del ensayo de motivaciones y competencias".

Inicialmente, 10 aspirantes avanzaron en el proceso de selección tras cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria pública. Posteriormente, la primera fase de evaluación permitió definir a los cinco candidatos que continúan en competencia por el cargo.

El ITSE explicó que el proceso se desarrolla conforme a la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017 y a las normas institucionales vigentes. La convocatoria pública para seleccionar al nuevo gerente educativo fue publicada el 18 de mayo, mientras que las postulaciones fueron recibidas por la Secretaría de Registros Académicos entre el 22 y el 26 de junio de 2026, de acuerdo con el calendario establecido.