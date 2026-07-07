Senafront despliega los primeros 20 drones para vigilar las trochas de Darién y Bocas del Toro

El jefe de Senafront indicó que se trata de una inversión de unos 300 mil dólares realizada por el Ministerio de Seguridad, para la cual se están capacitando más de 50 agentes en el manejo de estas tecnologías.

Panamá/Ya se puso en marcha el despliegue de los primeros 20 drones adquiridos por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para vigilar las trochas de Darién y las costas de Bocas del Toro.

Este primer grupo de aeronaves no tripuladas forma parte de un plan piloto que busca blindar las fronteras panameñas contra el narcotráfico, el microtráfico y la delincuencia organizada.

La iniciativa cobró fuerza oficial con el anuncio del Ministerio de Seguridad Pública sobre la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant), una unidad especializada diseñada para obtener inteligencia aérea en tiempo real, reforzar la vigilancia estratégica y ampliar el control del territorio en las zonas limítrofes del país.

Bueno, más que todo esto es un proyecto alineado a la nueva era que tenemos nosotros, la nueva era digital, más que todo abocándonos a ese proyecto tecnológico que tenemos que tener siempre como Ministerio de Seguridad. Una vez que habla el señor Presidente en su mensaje a la nación, el 1 de julio, también nosotros alineamos todos estos proyectos y, más que todo, el proyecto de la compañía de drones es una inversión que ha hecho el gobierno, más que todo al Ministerio de Seguridad y al Servicio Nacional de Fronteras, aproximadamente más de $300,000 con nuevas capacidades de drones, más de 50 unidades que están siendo capacitadas para el manejo del mismo", explicó el director de Senafront, Larry Solís.

El jefe del Senafront explicó que la estrategia ya se encuentra en fase de ejecución sobre el terreno. El plan piloto arrancó con el despliegue de las primeras 20 unidades adquiridas, las cuales fueron asignadas a puntos estratégicos del territorio nacional.

Sí, ya los 20 drones están. Nosotros hicimos una distribución en las diferentes brigadas, tanto en el área de la brigada de Chepo, Darién, como en la brigada de Bocas del Toro, más que todo esa brigada occidental, pero nosotros también tenemos esto direccionado a las fuerzas especiales y a la Dirección de Narcóticos, más que todo porque sabemos que tenemos que enlazar la parte integrando nuevas capacidades tecnológicas", confirmó el director Solís.

El uso de estos dispositivos no se limita a un solo tipo de tarea. La institución ha diseñado un esquema de trabajo que abarca desde la persecución del delito hasta el apoyo a los ciudadanos en momentos de vulnerabilidad.

El plan está "más que todo abocado, abocado a diferentes líneas de esfuerzo, una línea de esfuerzo que tiene que ver con la parte preventiva, una línea de esfuerzo que tiene que ver con la parte coercitiva, ya más que todo para las operaciones de interdicción, las operaciones contra el microtráfico, y también nosotros tenemos una parte que tiene que ver con la parte de la asistencia humanitaria", señaló Solís.

Con información de Luis Mendoza.