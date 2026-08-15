Clima en Panamá: Lluvias y tormentas se intensificarán este sábado; advierten riesgo de inundaciones

Los episodios más fuertes se esperan durante la tarde en las provincias centrales y el occidente del país. En el Caribe, las olas podrían alcanzar los 3.10 metros.

Panamá/Las lluvias y los aguaceros con tormentas eléctricas se extenderán este sábado por diferentes puntos del país, con episodios de mayor intensidad durante la tarde en las provincias centrales y el occidente, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la mañana se esperan aguaceros con tormentas en Darién, el golfo de Panamá, el golfo de Chiriquí, la península de Azuero y el sur de Veraguas. En Colón y Guna Yala se prevén lluvias esporádicas, mientras que en el occidente podrían registrarse aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

Para horas de la tarde, las lluvias y posibles tormentas alcanzarán varios puntos del territorio nacional, con episodios fuertes en las provincias centrales y el occidente. Las precipitaciones continuarán durante la noche en el interior del país y podrían presentarse nuevos eventos de lluvia en Colón, Panamá, Panamá Oeste y Guna Yala.

Estas condiciones están asociadas con los remanentes de la onda tropical número 33, el paso de la onda tropical número 34, el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y un amplio sistema de baja presión.

Ante el aumento de la inestabilidad atmosférica, se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 16 de agosto.

El aviso advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos puntuales y caída de árboles u otros objetos.

Oleajes de hasta 3.10 metros en el Caribe

En el litoral Caribe se esperan olas de entre 1.60 y 3.10 metros, con periodos de nueve a diez segundos, por lo que también se mantiene un aviso de vigilancia por condiciones marítimas adversas.

Para el litoral Pacífico se pronostican olas de entre 0.80 y 1.20 metros, con periodos de 14 a 17 segundos.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 30 °C en el Pacífico, de 27 °C a 29 °C en el Caribe y entre 20 °C y 24 °C en la cordillera Central. Los índices máximos de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y altos, con niveles de 5 a 7.