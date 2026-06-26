Fuga en La Joyita: ya son 31 los condenados por la evasión; penas se sumarán a sus sentencias actuales

La investigación por la fuga masiva continúa avanzando. De las 165 personas aprehendidas, 159 ya fueron judicializadas y 128 permanecen bajo detención provisional.

La investigación por la evasión de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita continúa dejando resultados en los tribunales. La Procuraduría General de la Nación informó este viernes que 31 personas ya han sido condenadas por su vinculación con el caso, mediante acuerdos de pena validados por los jueces.

Según el balance actualizado del Ministerio Público, 165 personas fueron aprehendidas como parte de las diligencias desarrolladas tras la fuga. De ese total, 159 ya fueron judicializadas, cuatro fueron desaprehendidas durante el proceso y dos permanecen pendientes de judicialización.

En cuanto a las medidas cautelares, la Procuraduría indicó que 128 personas permanecen en detención provisional, mientras avanzan las investigaciones.

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Condenas se sumarán a las penas que ya cumplían

Hasta la fecha, los tribunales han validado 31 acuerdos de pena, distribuidos de la siguiente manera:

22 condenas de 42 meses de prisión.

Siete condenas de 36 meses de prisión.

Una condena de 44 meses de prisión.

Una condena de 47 meses de prisión.

El Ministerio Público destacó que estas nuevas sanciones no reemplazan las condenas que los sentenciados ya cumplían, sino que se aplicarán de manera sucesiva, por lo que se sumarán al tiempo de prisión correspondiente a los delitos por los cuales ya se encontraban privados de libertad.

La Procuraduría aseguró que las investigaciones continúan de forma coordinada para identificar y procesar a todas las personas involucradas en la evasión, con el objetivo de que los hechos no queden impunes.