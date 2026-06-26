Procurador Gómez: Caso Unachi será remitido a la Fiscalía Anticorrupción tras renuncia de la rectora

Sobre el tema la fuga en La Joyita, el procurador aclaró que las investigaciones por el delito de evasión únicamente alcanzan a los privados de libertad que abandonaron ilegalmente el penal y no a funcionarios públicos.

Panamá/La investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) cambiará de fiscalía tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, confirmó este viernes el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, quien informó además sobre los avances en los procesos relacionados con dirigentes del Suntracs y la fuga registrada en el centro penitenciario La Joyita.

Sobre el caso de la Unachi, el procurador explicó que la investigación continúa activa y que la dimisión de la rectora modifica el curso procesal del expediente.

Eso es una investigación que se mantiene activa ahora mismo en el despacho de la Procuraduría General de la Nación, realizándose unas actividades para posterior análisis de la declinación a la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos que ha existido una renuncia por parte de la señora rectora, pues se acredita dentro del expediente y eso es lo que debe proceder, remitirlo a otra fiscalía", indicó.

Investigación de dirigentes del Suntracs

En cuanto a la investigación que involucra a dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Gómez Rudy confirmó la aprehensión de dos dirigentes sindicales y explicó que la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la audiencia correspondiente.

Se lleva una investigación por delito contra la Administración Pública y el orden económico. Efectivamente se realizó la aprehensión de dos ciudadanos dirigentes sindicales en base a una investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción", señaló.

Precisó que durante la audiencia el Tribunal de Garantías deberá pronunciarse sobre la legalidad de las capturas, la posible formulación de cargos y las medidas cautelares que solicite el Ministerio Público.

En el día de hoy se solicita la audiencia pertinente en donde se va a presentar ante el Tribunal de Garantías para verificar la legalidad o no de esa aprehensión, determinar la viabilidad o no de la imputación de cargos y las solicitudes especiales de medidas cautelares que estime el señor fiscal", explicó.

Consultado sobre uno de los dirigentes detenidos, el procurador confirmó que uno de los investigados ya mantiene medidas cautelares en otro proceso.

"Uno de los ciudadanos mantiene medidas cautelares en otra investigación que está en curso", manifestó.

Fuga en La Joyita

Respecto a la investigación por la fuga registrada en el centro penitenciario La Joyita, Gómez Rudy informó que más de 150 personas han sido judicializadas por el delito de evasión.

"Se ha hecho la judicialización de más de 150 personas que han sido puestas a disposición de los tribunales para efecto de verificar la conducta penal o no en materia de evasión", detalló.

Añadió que varios de los privados de libertad permanecen con detención provisional, mientras otros optaron por acuerdos de pena.

Hay una cantidad de personas que están en trámite de proceso, se les ha ordenado la detención provisional y serán reincorporados al centro penitenciario; otras han optado por acuerdos de pena, en donde ya se han determinado sentencias condenatorias y estas penas deben adicionarse a la condena que estaban cumpliendo", indicó.

El procurador aclaró que las investigaciones por el delito de evasión únicamente alcanzan a los privados de libertad que abandonaron ilegalmente el penal y no a funcionarios públicos.

Con respecto a la materia de evasión, recuerde que solamente el sujeto que va a ser procesado por este delito es aquella persona que se encontraba dentro de un centro penitenciario y por canales irregulares se da la fuga de este centro penitenciario; es decir, no son funcionarios públicos, son personas recluidas en el centro penitenciario", afirmó.

En relación con las tres muertes ocurridas durante los hechos en La Joyita, Gómez Rudy indicó que esas investigaciones continúan bajo la responsabilidad de la Sección Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal.

"Respecto a los fallecimientos que usted señala, esas son investigaciones que están a cargo de la Sección Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de Homicidio y Femicidio del área metropolitana", puntualizó.

Con información de Jocelyn Mosquera.