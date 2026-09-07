Corea del Norte promete una armada con armas nucleares mientras su aliado estadounidense inicia ejercicios militares

Pyongyang se ha declarado repetidamente un estado nuclear "irreversible" desde que la cumbre de 2019 entre Kim y Trump en Hanói fracasara.

El líder Kim Jong Un prometió convertir la armada de Corea del Norte en una fuerza con capacidad nuclear, según informaron el lunes los medios estatales, coincidiendo con el inicio de los ejercicios marítimos de los aliados estadounidenses.

Las maniobras de esta semana, en las que participan Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, se establecieron en 2023 en respuesta a las amenazas nucleares y de misiles de Pyongyang.

Kim Jong-un habló el domingo en la ceremonia de puesta en servicio del Kang Kon, un buque de guerra que zozobró parcialmente al ser botado en mayo de 2025, en la ciudad portuaria de Wonsan, según informó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Según se informa, Kim declaró durante la ceremonia: "Debemos asegurarnos de que el funcionamiento diversificado y eficaz de los sistemas de combate nuclear se lleve a cabo para una guerra real, mediante el desarrollo de nuestra armada hasta convertirla en una fuerza armada nuclear".

"Una vez que se ordene su entrada en servicio, el destructor de nueva generación debería asestar un golpe de represalia letal a los enemigos, ya que forma parte del sistema estatal de contramedidas nucleares", afirmó.

Las fotografías publicadas de Kim lo mostraban acompañado de su hija, Ju Ae, quien, según se informa, ha sido designada como sucesora de su padre.

En julio, Kim supervisó una prueba del Kang Kon, uno de los dos buques de guerra de 5.000 toneladas botados el año pasado, poco más de un año después de que resultara dañado durante su botadura.

Los ejercicios militares de esta semana, denominados Freedom Edge, en los que participan los aliados de Estados Unidos, se extenderán hasta el viernes en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju.

Las maniobras han seguido adelante a pesar de que el presidente Donald Trump suspendió otra serie de ejercicios militares con Corea del Sur, ya que el líder estadounidense pretende reanudar la diplomacia con Pyongyang sobre su programa nuclear.

Seúl y Washington concluyeron el mes pasado el ejercicio Ulchi Freedom Shield, que Trump había ordenado reducir —de 11 a 5 días— alegando los altos costos y su buena relación con Kim.

A pesar de los acercamientos de Trump, Corea del Norte ha mostrado pocas señales de reciprocidad, lanzando misiles y condenando la reducción de los ejercicios militares, así como la aprobación por parte de Washington de la venta de armas a Corea del Sur y los planes para financiar programas que documenten los abusos contra los derechos humanos en el Norte.

Pyongyang se ha declarado repetidamente un estado nuclear "irreversible" desde que la cumbre de 2019 entre Kim y Trump en Hanói fracasara por el alcance de la desnuclearización y el alivio de las sanciones.