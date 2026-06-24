Los Rabanes reciben homenaje en Florida y se alistan para encender el Fan Fest en Nueva York

Fundados a principios de la década de 1990, Los Rabanes revolucionaron la escena musical latinoamericana al fusionar rock, ska, reggae y ritmos tropicales.

La música panameña sigue dejando huella más allá de las fronteras. La emblemática banda Los Rabanes, referente del rock latino y ganadora de un Latin Grammy, fue homenajeada por la ciudad de Doral, en Florida, que reconoció sus más de tres décadas de aportes a la cultura y a la música en español.

Mediante una proclamación firmada por la alcaldesa Christi Fraga, el 17 de junio de 2026 fue declarado oficialmente como el “Día de Los Rabanes”, una distinción que resalta la influencia internacional de la agrupación y su capacidad para mantenerse vigente tras más de 30 años en los escenarios.

El reconocimiento llega en una etapa especialmente activa para la banda liderada por Emilio Regueira, que recientemente presentó su nuevo álbum “La Maskara”, una producción con la que continúan ampliando un catálogo musical que los convirtió en uno de los grupos más representativos de Panamá en el extranjero.

Pero la celebración no termina ahí. Los Rabanes también serán protagonistas de la fiesta mundialista este sábado 27 de junio, cuando se presenten en el FIFA World Cup 26™ Queens Group Stage HQ, el Fan Fest oficial del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey.

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El evento tendrá lugar en el histórico USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en Flushing Meadows-Corona Park, en Queens, donde miles de aficionados se reunirán para seguir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA y disfrutar de una programación cultural y musical que incluirá a la agrupación panameña.

“Recibir este reconocimiento representa un honor para todos nosotros. Son 34 años de música y de llevar con orgullo el nombre de Panamá por el mundo. Estamos felices de celebrarlo en Nueva York junto a los fanáticos del fútbol y nuestra comunidad latina”, expresó la banda.

Fundados a principios de la década de 1990, Los Rabanes revolucionaron la escena musical latinoamericana al fusionar rock, ska, reggae y ritmos tropicales, logrando éxitos como Señorita, a mí me gusta su style, My Commanding Wife y Perfidia. Su energía sobre el escenario y su identidad panameña los han convertido en una de las agrupaciones más reconocidas del país.

Ahora, con un homenaje oficial en Estados Unidos y una actuación en uno de los escenarios paralelos más importantes del Mundial 2026, Los Rabanes continúan demostrando que su legado sigue tan vigente como cuando comenzaron a poner a bailar a toda una generación.