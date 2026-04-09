'Voces de la Naturaleza' regresa con su séptima edición enfocada en los parques nacionales de Panamá

El primer documental de esta nueva temporada se estrenará el próximo 19 de abril a las 7:00 p.m. por TVN y TVN Pass, y estará dedicado al Parque Nacional Soberanía y al Parque Nacional Chagres, considerados “guardianes del agua” por su importancia hídrica.

La riqueza natural de Panamá será nuevamente protagonista con el estreno de la séptima edición de “Voces de la Naturaleza”, una producción audiovisual que en esta ocasión pone el foco en los parques nacionales del país y el rol clave de quienes los protegen.

Alejandro Balaguer, director de la fundación Albatros Media, dijo que durante más de tres meses de recorrido, el equipo visitó seis de las principales áreas protegidas, acompañado por guardaparques del Ministerio de Ambiente, tanto veteranos como una nueva generación de jóvenes formados en la escuela especializada.

Según explicaron los organizadores, más de 300 jóvenes han egresado de esta escuela, incorporándose con compromiso y vocación a la protección ambiental.

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Un recorrido por los tesoros naturales del país

La nueva temporada incluye imágenes de algunos de los parques más emblemáticos de Panamá, entre ellos:

Parque Nacional Chagres

Parque Nacional Soberanía

Parque Nacional Omar Torrijos

Portobelo y San Lorenzo

La Amistad

San San Pond Sak, donde se documentó la presencia de manatíes

Estos espacios fueron descritos como verdaderas joyas de biodiversidad, tanto en ecosistemas terrestres como marinos.

Además, se destacó el papel de los guardaparques como “la primera línea de defensa contra la devastación ambiental”, especialmente en un contexto donde la conservación se vuelve cada vez más urgente.

Panamá, potencia en ecoturismo

Uno de los mensajes centrales de esta edición es el potencial de Panamá como destino internacional.

El país no tiene nada que envidiar a Costa Rica. Incluso, Panamá podría convertirse en uno de los principales destinos mundiales de ecoturismo si se impulsa correctamente”, señalaron.

El desconocimiento sobre la riqueza de los parques nacionales sigue siendo uno de los principales retos, pese a la diversidad de flora, fauna y ecosistemas que posee el país.

Estreno y apuesta por la conciencia ambiental

El primer documental de esta nueva temporada se estrenará el próximo 19 de abril a las 7:00 p.m. por TVN y TVN Pass, y estará dedicado al Parque Nacional Soberanía y al Parque Nacional Chagres, considerados “guardianes del agua” por su importancia hídrica.

La producción promete mostrar fauna, flora y aventura, pero también generar conciencia sobre la necesidad de proteger estos ecosistemas.

Un proyecto colaborativo

“Voces de la Naturaleza” es una iniciativa desarrollada por Albatros Media, en alianza con TVN Media y la Fundación Alberto Motta, con el objetivo de resaltar el patrimonio natural del país y fomentar su conservación.

Con esta nueva edición, el proyecto busca no solo documentar la belleza natural de Panamá, sino también fortalecer el compromiso ciudadano con el medio ambiente.