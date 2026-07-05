'Su dolor es nuestro dolor': El mensaje de monseñor Ulloa que conmovió hasta las lágrimas a los venezolanos en Panamá

"A Venezuela le han podido quitar, robar muchas cosas durante estos años, pero no le han podido quitar y robar su esperanza", sentenció monseñor Ulloa.

En una emotiva eucaristía celebrada este domingo 5 de julio en la Catedral Basílica Metropolitana, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dedicó unas sentidas palabras a las víctimas y damnificados de los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. La ceremonia religiosa contó la presencia de la destacada líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y de la expresidente de la República, Mireya Moscoso.

En su homilía, monseñor Ulloa envió un profundo mensaje de fe y resiliencia a la comunidad venezolana en Panamá y a quienes siguieron la transmisión a nivel internacional. El prelado enfatizó el compromiso de la Iglesia católica para mitigar el dolor del pueblo hermano a través de acciones concretas de ayuda humanitaria.

La Iglesia panameña se encuentra "profundamente conmovida por el sufrimiento de un pueblo hermano", señaló. La misa fue ofrecida especialmente por aquellos que perdieron la vida, sus familiares, los heridos y quienes vieron desaparecer el fruto de su esfuerzo en pocos segundos tras el sismo.

"Sabemos que cuando la tierra tiembla, no solo derrumba edificios, también se tambalean muchas seguridades humanas. Sin embargo, hay un lugar que nunca se derrumba, el corazón de Cristo", expresó.

El arzobispo anunció que la Conferencia Episcopal Panameña destinará el 100% de las colectas nacionales realizadas este domingo en todos los templos del país para ser canalizadas a través de Cáritas Nacional Panamá en alianza directa con Cáritas Venezuela, garantizando que la ayuda llegue con total transparencia y prontitud.

Ulloa extendió su respeto y cercanía a la líder opositora, quien participó de la eucarística junto a nutrido grupo de venezolanos.

"Reitero mi saludo, mi respeto, mi cercanía a usted, Honorable Señora Premio Nobel María Corina Machado, asegurándole nuestra oración para que el Señor la siga iluminando, la fortalezca y la sostenga en la responsabilidad que ha asumido al servicio de su pueblo Venezuela".

Asimismo, agradeció el acompañamiento de la expresidente panameña Mireya Moscoso, destacando que su presencia en el recinto sagrado es un reflejo visible de los históricos lazos de amistad, fraternidad y estricta solidaridad que unen a las naciones de Panamá y Venezuela.

El impedimento de retorno de María Corina Machado a Venezuela

La asistencia de María Corina Machado al acto litúrgico coincide con la denuncia pública que la propia dirigente realizó en días pasados a través de sus redes oficiales. Machado manifestó su firme deseo de regresar de inmediato a territorio venezolano para acompañar de cerca a la ciudadanía en estos difíciles momentos agravados por la catástrofe natural; sin embargo, denunció que la administración oficialista liderada por Delcy Rodríguez ha bloqueado e impedido activamente su retorno al país.

A pesar de la distancia forzada y la coyuntura del exilio que viven miles de migrantes, el mensaje central de la Iglesia fue rotundo: "A Venezuela le han podido quitar, robar muchas cosas durante estos años, pero no le han podido quitar y robar su esperanza", sentenció monseñor Ulloa.

Un bálsamo para la migración venezolana

Dirigiéndose con especial empatía a los miles de migrantes venezolanos que residen en Panamá, el arzobispo reconoció el peso de la nostalgia y el "cansancio del alma" que genera la migración forzada. Ulloa recordó a las madres con familias separadas, a los abuelos que anhelan abrazar a sus nietos y a los profesionales que han tenido que empezar desde cero en empleos distintos a sus oficios originarios.

Finalmente, el líder de la Iglesia panameña bendijo a la comunidad bajo el amparo de Nuestra Señora de Coromoto (patrona de Venezuela) y de Santa María la Antigua (patrona de Panamá), recordando que en la fe católica no existen las fronteras ni los extranjeros: "Panamá también es su casa y vuestro dolor también es nuestro dolor", concluyó.