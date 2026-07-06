Rescatistas panameños regresan tras misión de rescate en zonas impactadas por terremotos en Venezuela

Más allá de las cifras y del trabajo realizado, los integrantes de la delegación coincidieron en que la experiencia dejó historias difíciles de olvidar.

Ciudad de Panamá/Los 69 integrantes del contingente panameño que participó en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en Venezuela regresaron al país con nuevas experiencias, pero también con el peso de las escenas de devastación que enfrentaron durante ocho días de misión.

Los rescatistas trabajaron en condiciones de alto riesgo junto a equipos internacionales, realizando extensas jornadas entre los escombros en busca de sobrevivientes y apoyando las operaciones humanitarias en las zonas afectadas por el desastre.

Más allá de las cifras y del trabajo realizado, los integrantes de la delegación coincidieron en que la experiencia dejó historias difíciles de olvidar, marcadas por el dolor, la incertidumbre y el sufrimiento de las familias afectadas.

”Una experiencia muy enriquecedora, que nos dejó una lección de vida, una lección aprendida, y es diferente verlo en redes sociales que estar en la escena, en la zona cero, algo muy trágico y cosas que uno se atrae en su mente que no le gustaría estar compartiendo, porque la verdad que es una escena que no quisiéramos repetir”, indicó Ricardo Franco, Cuerpo de Bomberos.

🔗También puedes leer: Rescatistas panameños regresan a casa tras culminar labores de apoyo y búsqueda en Venezuela

El contingente estuvo integrado por 59 hombres, seis mujeres y cuatro binomios caninos, quienes fueron reconocidos con medallas por la labor desempeñada durante la misión internacional.

“Se trabajó con países muy grandes, como lo fue Alemania y España, recuerden que ellos llevan la batuta y eran nuestros mentores, nos decían dónde teníamos que trabajar y quedaron sorprendidos porque Panamá, a pesar de que es un país del bloque centroamericano, sacó la cara y ayudó”, señaló Reyes Jiménez, líder del grupo.

La delegación panameña estuvo conformada por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Cruz Roja Panameña, la Caja de Seguro Social (CSS) y otras instituciones.

“Los más de 170 infraestructuras que fueron evaluadas por el personal, ¿qué significa eso en la práctica? Que el personal llegó al sitio, había un reporte de alguna novedad y las personas ingresaron a la instalación y no encontraron o ya las personas estaban sin signos vitales”, destacó Omar Smith, director de Sinaproc.

Por su parte, la Primera Dama, Maricel de Mulino, aseguró que se realizó una gran labor y que fue una experiencia única para los rescatistas; no una experiencia feliz, sin embargo, fue una experiencia que trae mucha reflexión aquí en Panamá.

Con su participación, Panamá reafirmó su compromiso con la cooperación internacional en la atención de emergencias y desastres naturales.

Con información de Luis Jiménez