¡Lágrimas, Karol G y cero baile! Las confesiones más insólitas de "El Urri" como participante e Tu Cara Me Suena

Que se ajusten los cinturones en los estudios, porque la marea urbana acaba de romper la represa. "El Urri" , también conocido bajo el alias bélico de "El Unicornio" , hizo oficial su desembarco en la pista de Tu Cara Me Suena 2026 , y lo hizo como le gusta: sin libreto, con la guardia arriba y apuntando directo a la corona.

Ciudad de Panamá, Panamá/La pista de Tu Cara Me Suena 2026 se prepara para recibir una dosis sin precedentes de actitud, ocurrencias y pura sazón urbana. "El Urri", también conocido por su fiel fanaticada como "El Unicornio", hizo oficial su llegada al megaproyecto de TVN con una declaración de principios que no dejó a nadie indiferente: él no vino a participar, vino a coronarse.

Aunque en la calle se proyecta como un "roble viejo" e impenetrable, el competidor bajó las revoluciones por un segundo para mostrar una faceta que pocos esperaban ver en televisión nacional. Con la mirada fija en la cámara, admitió que la verdadera batalla será emocional: "Algo que el público no sabe de mí es que soy sensible también. A todo, literalmente. Yo quisiera que todas las cosas me salieran bien, obviamente... pero a veces no todo en la vida te sale bien".

Para "El Urri", este escenario no es solo un show de disfraces y luces; es una prueba de fuego espiritual para prepararlo "para cosas más adelante" que, asegura, Dios tiene agendadas en su vida.

El terror a los tonos altos y la prueba de fuego: Karol G

Al hablar de los desafíos vocales que le depara el famoso pulsador, "El Urri" fue totalmente honesto sobre sus limitaciones. Reconoció que las canciones con exigencias técnicas elevadas o tonos agudos le van a hacer sudar la gota gorda, señalando directamente a la estrella colombiana Karol G como uno de sus mayores temores en tarima, ¡Ufff!

"A mí se me haría difícil interpretar como a Karol G, que tiene un buen tono de voz. Yo no soy cantante, no es que 'wow, la gran voz'... creo que se me complicaría con la gente que tiene el tono muy alto", confesó antes de aventurarse a tararear en vivo un fragmento del éxito "Si antes te hubiera conocido".

"Soy un tronco bailando": La advertencia sincera al jurado

Si la parte vocal representa un reto, la pista de baile amenaza con convertirse en un auténtico campo de minas. Sin rodeos ni excusas previas, "El Urri" lanzó un aviso directo para los jurados y el público para que vayan ajustando sus expectativas en cuanto a las coreografías:

"Creo que lo más difícil para mí va a ser el movimiento. Soy un tronco bailando... soy un tronco bailando, nada que ver"

El sueño de Sandra Sandoval, el grito de Anuel y la cuota nacional

Preguntado sobre a quién le gustaría encarnar en su debut durante la primera gala, la respuesta fue contundente y llena de peligro: la "Gallina Fina", Sandra Sandoval. Intentar imitar la icónica saloma de la monagrilla resultó en un momento cargado de risas e improvisación que demostró que ganas no le faltan, ¿Será que aprende a salomar en esta temporada?

El repertorio de deseos no se detuvo ahí. Al ser cuestionado sobre qué figura internacional adoptaría sin dudarlo, lanzó un sonoro "¡Brrr!" para coronar a Anuel AA. Asimismo, demostró su respaldo al talento panameño expresando su interés por interpretar a figuras locales como Boza (entonando "A ratas y ratones...") o Anyuri ("No me digas na... porque en la calle ya está mal, mal, mal".

"Van a pensar que estoy más loco que nunca": La orden de ataque a la tropa

"El Urri" sabe perfectamente que su paso por la pantalla va a sacudir el avispero de las redes sociales y que el público no va a entender dónde termina el personaje y dónde empieza el competidor.

Antes de levantarse del sillón y dar por terminada la toma, miró fijamente al lente para hacer un llamado a filas a toda su maquinaria de votación: "Ustedes y yo tenemos un compromiso este año 2026 con Tu Cara Me Suena. Así que todos los frenes, toda la tropa, todo el 'Team Unicornio', todos los 300... todos vamos de una vez a unirnos. Apóyame porque voy a meterle con todo".