Caso Alas Chiricanas: Ali Jalil es llevado a la Fiscalía a rendir declaración indagatoria

La diligencia es dirigida por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga.

Ciudad de Panamá, Panamá/Custodiado por las fuerzas especiales de la Policía Nacional, Ali Zaki Hage Jalil fue trasladado la tarde de este lunes 27 de abril a la sede de la Procuraduría General de la Nación para ser indagado por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, según información de fuentes judiciales proporcionadas a TVN Noticias.

En esta diligencia, que forma parte del proceso, Ali Zaki Hage Jalil deberá, por primera vez, declarar sobre los cargos impuestos por delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, en perjuicio de 21 personas, ante la fiscal Geomara Guerra, quien dirige las investigaciones por el atentado terrorista contra el avión del vuelo 091 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994.

Jalil, de origen libanés, de nacionalidad colombiana y venezolana, llegó recientemente a Panamá extraditado desde Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de ese país declarara procedente su entrega.

Su captura se dio el 6 de noviembre de 2025, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Posteriormente, su extradición fue aprobada por la magistrada Elsa Gómez del Tribunal Supremo de Venezuela, en audiencia realizada el 26 de marzo pasado.

Puedes leer:

Información en desarrollo...