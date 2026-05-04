Fallece mujer de 61 años víctima de violento ataque ocurrido en enero en Chiriquí

El Ministerio Público informó que se encuentra a la espera del informe médico legal de defunción, documento clave para avanzar en el proceso judicial.

David, Chiriquí/Una mujer de 61 años falleció en el Hospital Regional Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí, luego de permanecer hospitalizada durante casi cuatro meses debido a las graves lesiones sufridas en un hecho violento ocurrido a inicios de 2026.

La víctima se encontraba bajo atención médica tras presentar múltiples heridas con arma punzocortante, así como quemaduras provocadas durante el ataque, presuntamente perpetrado por su propio hijo, un joven de 25 años.

El incidente se registró la noche del 24 de enero en el sector de Villa Nareth, en David. De acuerdo con los reportes, el joven habría agredido a su madre con un objeto punzocortante, causándole varias lesiones. Posteriormente, presuntamente roció un líquido inflamable dentro de la vivienda, lo que provocó un incendio parcial que agravó aún más el estado de salud de la mujer.

Tras el hecho, el sospechoso se dio a la fuga. Días después, fue ubicado por las autoridades en las orillas del río David, donde fue encontrado en estado de deshidratación y con condición de salud delicada, luego de permanecer varios días evadiendo a las autoridades. Posteriormente, fue aprehendido.

El Ministerio Público informó que se encuentra a la espera del informe médico legal de defunción, documento clave para avanzar en el proceso judicial. Con este informe, se prevé la realización de una audiencia de control de garantías, en la que se evaluaría una posible reclasificación del delito.

El caso ha generado consternación en la comunidad, al tratarse de un hecho de violencia intrafamiliar que culminó con el fallecimiento de la víctima tras meses de lucha por su vida.

Con información de Demetrio Ábrego