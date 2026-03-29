Más de 60 casos de dengue en Chiriquí; Minsa pide a eliminar criaderos

Las autoridades insisten en que la eliminación de criaderos sigue siendo la medida más efectiva para frenar el avance del dengue

Provincia de Chiriquí/Un total de 67 casos confirmados de dengue mantiene en alerta a las autoridades de salud en la provincia de Chiriquí, según informó Patricio Camarena, jefe de Control de Vectores del Ministerio de Salud (Minsa).

El funcionario calificó la cifra como “bastante alta”, especialmente tomando en cuenta que aún se transita por el tercer mes de la temporada seca, aunque se han registrado lluvias esporádicas que favorecen la proliferación del mosquito transmisor.

Camarena advirtió que, pese a los llamados reiterados, gran parte de la población no está aplicando las medidas preventivas necesarias. Entre las principales fallas, destacó el almacenamiento inadecuado de agua en toneles sin tapa, lo que se convierte en criaderos ideales para el mosquito. “Sabemos que hay problemas de abastecimiento de agua, pero es indispensable cubrir los recipientes donde se almacena para evitar un problema mayor”, subrayó.

El jefe de Control de Vectores también manifestó su preocupación por los niveles de infestación detectados en distintos sectores de la provincia. En áreas como Barrio Bolívar se reporta un índice de 4.5%, mientras que en comunidades como Palmar y Puerto Muelle ronda el 3%. Otras zonas como Los Abanicos y Las Lomas presentan niveles superiores al 2%, lo que evidencia una presencia significativa del mosquito en estos sectores.

El funcionario solicitó a la ciudadanía aprovechar los días de Semana Santa para realizar jornadas de limpieza en sus hogares y comunidades, eliminando posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Con un información de Demetrio Ábrego.