Estrategias conjuntas entre Panamá y Costa Rica buscan contener el crimen transfronterizo

El encuentro aborda no solo la colaboración bilateral, sino también la definición de estrategias orientadas a establecer acciones y medidas en materia de seguridad en estas áreas, que incluyen regiones como Chiriquí y Bocas del Toro .

Chiriquí/Los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica mantienen una reunión en el sector de Progreso, cerca de la frontera entre ambos países, como parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes.

El encuentro aborda no solo la colaboración bilateral, sino también la definición de estrategias orientadas a establecer acciones y medidas en materia de seguridad en estas áreas, que incluyen regiones como Chiriquí y Bocas del Toro.

En la reunión participan el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero y el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, así como miembros de los estamentos de seguridad de ambos países en coordinación con autoridades civiles. El objetivo es reforzar las acciones que se desarrollan contra el crimen transfronterizo mediante el centro binacional que opera en esta zona desde hace varios años.

Se espera que, una vez concluyan los encuentros bilaterales, se den a conocer los alcances y avances de las acciones que se ejecutan para contrarrestar el crimen transfronterizo en estas áreas de Panamá y Costa Rica, en el marco de una cooperación que se ha mantenido de forma conjunta durante años.

Con información de Demetrio Ábrego.