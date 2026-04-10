Panamá y Costa Rica refuerzan coordinación contra el crimen transfronterizo

Los ministros de Seguridad de ambos países destacaron la importancia de consolidar mecanismos binacionales que permitan una respuesta más efectiva ante situaciones delictivas en la zona fronteriza.

Autoridades de seguridad de Panamá y Costa Rica sostuvieron un encuentro en la comunidad de Progreso, donde acordaron fortalecer las acciones conjuntas para enfrentar el crimen transfronterizo, mediante nuevas medidas que incluyen operaciones coordinadas e intercambio de información en tiempo real.

Durante la reunión, los ministros de Seguridad de ambos países destacaron la importancia de consolidar mecanismos binacionales que permitan una respuesta más efectiva ante situaciones delictivas en la zona fronteriza.

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que uno de los principales avances es la creación de un centro binacional de operaciones.

“Un centro binacional, integrado con policías panameños y policías costarricenses. Recibimos ahí las llamadas del 911 de cada uno de nuestros países y respondemos ante una emergencia, independientemente del uniforme”, señaló.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, indicó que este nuevo centro permitirá ampliar las capacidades tecnológicas y operativas en la región.

“La inauguración de este centro de operaciones nos va a llevar a traer próximamente aquí, tal como lo mencionó el ministro, la colaboración de un sistema de imágenes a través del centro de operaciones nacionales nuestro que opera desde la ciudad de Panamá, y que podamos compartir imágenes y recibir desde este punto con las cámaras que ya están previamente instaladas”, detalló.

Las autoridades también anunciaron que se dará inicio a la integración del sistema de videovigilancia C5 de Panamá en el sector fronterizo con Costa Rica, como parte de los primeros pasos para fortalecer el monitoreo y la respuesta ante actividades delictivas.

Además, se contemplan otras acciones orientadas a reforzar el apoyo operativo entre ambas naciones, en un esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad en la frontera y combatir de manera frontal las redes criminales que operan entre ambos territorios.

Con información de Demetrio Ábrego