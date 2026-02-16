Selección de Panamá | Actuación de los panameños en el extranjero ¿cómo les fue?

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La jornada para los futbolistas panameños en el extranjero de este fin de semana dejó un balance mixto, con actuaciones individuales destacadas que contrastaron con resultados colectivos adversos y algunos episodios disciplinarios complicados en diversas ligas del mundo.

Protagonistas en Europa y Asia En Eslovaquia, Cesar Blackman fue la figura individual del Slovan Bratislava a pesar de la derrota 0-2 ante el Trencin. El defensor panameño obtuvo una calificación de 7.8, la más alta entre sus compatriotas esta semana, destacando con un 89% de pases precisos y ganando la totalidad de sus duelos aéreos y entradas.

Por su parte, Michael Amir Murillo fue pieza clave en la victoria del Besiktas 2-3 sobre el Basaksehir en Turquía. Murillo, calificado con 6.7, completó los 90 minutos, creó una gran oportunidad de gol y mantuvo un 82% de efectividad en sus entregas, aunque recibió una tarjeta amarilla.

En Austria, el zaguero Andrés Andrade cumplió una labor sólida en el empate 1-1 del LASK frente al Ried, registrando 5 despejes y una calificación de 6.7.

En el Medio Oriente, Orlando Mosquera no pudo evitar la caída del Al Fayha 2-1 ante el Al Ittihad. El guardameta realizó dos paradas y fue evaluado con un 6.1. Mientras tanto, en Israel, Cristian Martínez disputó los 90 minutos con el Kiryat Shmona en un empate 2-2, logrando un 85% de precisión en sus pases.

Goles y asistencias en el cono sur El protagonismo ofensivo llegó desde Chile. Cecilio Waterman fue el héroe de la Universidad de Concepción al anotar un gol en la victoria 2-1 sobre Deportes Concepción, lo que le valió una calificación de 7.5.

En la primera división chilena, César Yanis aportó una asistencia vital para el triunfo del Cobresal 3-2 ante la U. Católica, jugando 86 minutos.

En Uruguay, Luis "Manotas" Mejía custodió el arco del Nacional de Montevideo durante los 90 minutos en un empate 1-1 contra Racing. En Venezuela, Jorge Gutiérrez celebró una victoria de 2-0 con La Guaira ante el Caracas, completando todo el encuentro.

Contraste en la legión de México La actividad en suelo azteca dejó noticias positivas para Edgar Yoel Bárcenas, quien participó los 90 minutos en la victoria del Mazatlán FC 1-2 sobre Santos Laguna, recibiendo una nota de 6.9. Asimismo, Adalberto Carrasquilla vio acción durante 37 minutos en el triunfo de los Pumas UNAM 2-3 ante Puebla.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la vivieron José Luis "Puma" Rodríguez, cuyo equipo (Juárez) cayó 1-2 ante Necaxa pese a que el panameño realizó dos disparos a puerta, y especialmente Kahiser Lenis. Lenis, jugador de Jaguares de Córdoba, vivió una jornada para el olvido al ser expulsado con roja directa al minuto 35 en una estrepitosa derrota de 5-0, recibiendo la calificación más baja de la jornada con un 4.0.

Finalmente, en Centroamérica, Tomás Rodríguez sumó 63 minutos en la victoria por la mínima del Saprissa ante Liberia.

