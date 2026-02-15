Fallece Melitón Sánchez, expresidente del Comité Olímpico de Panamá

El contador público de profesión es recordado por su trayectoria en la dirigencia deportiva la que no estuvo exenta de la polémica

Panamá/Melitón Sánchez Rivas, quien fue presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP) y dirigente en organizaciones deportivas internacionales, falleció a la edad de 91 años. Esto fue confirmado este domingo 15 de febrero.

Contador púbico de profesión, Sánchez se vinculó al deporte panameño como jugador de béisbol y softbol. Posteriormente se involucró en la organización de esos dos deportes y en 1972 entró al COP como tesorero.

En 1982 inició su gestión como presidente del organismo rector del olimpismo en Panamá, dicho cargo lo ejerció hasta el año 2007. Luego de su administración fue designado Presidente Honorario de forma vitalicia.

En sus años de máximo dirigente del COP, Sánchez ocupó otros cargos. Fue presidente de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), entre 2001 y 2010, y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) de 1998 a 2014. Un año después, en el 2015, pasó a ser integrante honorario.

Otros puestos que ejerció fueron los siguientes:

Jefe de misión en los Juegos Olímpicos Múnich 1972 y Montreal 1976 .

y . Jefe de misión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974 , Medellín 1978 y La Habana 1982 .

, y . Jefe de misión en los Juegos Panamericanos Ciudad de México 1975 y San Juan 1979 .

y . Presidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Softbol (1981-1988) .

. Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Softbol (1984-2000) .

. Presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (1990-2008) .

. Tesorero de la Organización Deportiva Bolivariana (1988-1990) .

. Tesorero de la Organización Deportiva Panamericana (1988-1998) .

. Presidente de la Academia Olímpica Panameña (21996-2008) .

. Miembro de la Comisión de la Mujer y el Deporte (2002-2015) .

. Miembro de la Comisión de la Cultura y la Educación Olímpica (2006-2015).

Controversias

La gestión de Sánchez en el COP tuvo situaciones polémicas. Entre ellas está las acusaciones que enfrentó por una supuesta venta ilegal de boletos en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 y presunta malversación de fondos públicos para los Juegos Olímpicos Sídney 2000 y Atenas 2004. Sobre estas acusaciones, él aseguró que eran falsas y que fueron inventadas para dañar su imagen y desplazarlo del cargo que en ese momento ejercía.

El exdirigente también enfrentó procesos judiciales por presunta falsedad y delitos contra la administración pública. Además de que tuvo conflictos internos en el Comité Olímpico de Panamá.

Todas esas situaciones afectaron su imagen pública, sin embargo se le reconoce por su trabajo en el desarrollo del movimiento olímpico y del deporte aficionado en Panamá y Centroamérica.