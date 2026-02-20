Milan-Cortina 2026| Alex Ferreira: hijo de exfutbolista argentino conquista el oro en Juegos Olímpicos de Invierno

El atleta tuvo una actuación sobresaliente en la que demostró que el deporte lo lleva en la sangre.

Italia/El estadounidense Alex Ferreira se llevó el oro olímpico en el esquí acrobático halfpipe, este viernes en Livigno, donde su compatriota Hunter Hess, criticado por Donald Trump en el inicio de los Juegos, solo pudo ser noveno.

En el podio, Ferreira quedó por delante del estonio Henry Sildaru, plata, y del canadiense Brendan Mackay, bronce.

El nuevo campeón tomó las riendas del concurso en su último run, realizando varias figuras espectaculares para obtener 93,75 puntos.

Ferreira, que había sido plata olímpica en esta misma prueba en 2018 y bronce en 2022, nació en Aspen (Colorado) hace 31 años, de madre estadounidense corredora de maratones y padre argentino, Marcelo Ferreira, un futbolista formado en River Plate y que emigró a principios de los 80 a Estados Unidos.

Con apenas 19 años, Sildaru logró 93 puntos, mientras que Mackay tuvo un mejor run de 89 puntos.

Gran parte de las miradas de la final se dirigían a Hunter Hess, que en el inicio de los Juegos se vio inmerso en un huracán mediático por haber aludido a las tensiones actuales en Estados Unidos, lo cual fue muy mal recibido por el presidente Trump, que le llamó "auténtico perdedor" en las redes sociales.

El día fue intenso para los competidores del esquí halfpipe, que por la mañana habían tenido que disputar las clasificaciones, previas a esta final.

Esa ronda de clasificación debía haberse disputado el jueves, pero una nevada obligó a su aplazamiento.

Reseña

Alex Ferreira es un esquiador acrobático estadounidense especializado en la disciplina de halfpipe (tubo o “superpipe”), nacido el 14 de agosto de 1994 en Aspen, Colorado, Estados Unidos.

¿Quién es y qué ha logrado?

Es uno de los mejores esquiadores de halfpipe del mundo , reconocido por su consistencia y nivel técnico en competiciones internacionales.

, reconocido por su consistencia y nivel técnico en competiciones internacionales. Ha competido en varios Juegos Olímpicos de Invierno :

: Plata en PyeongChang 2018

en PyeongChang 2018 Bronce en Beijing 2022

en Beijing 2022 Oro en Milán-Cortina 2026, donde finalmente logró la medalla que le faltaba en su carrera olímpica.

en Milán-Cortina 2026, donde finalmente logró la medalla que le faltaba en su carrera olímpica. También ha obtenido numerosas medallas en los Winter X Games , incluido varias veces oro (2019, 2020 y 2024, entre otras).

, incluido varias veces oro (2019, 2020 y 2024, entre otras). En el circuito de la FIS World Cup, ha conseguido múltiples victorias y títulos de temporada en halfpipe, siendo una figura dominante en la disciplina.

Alcanzando la excelencia

Ferreira se ha destacado por su alta técnica y creatividad en el halfpipe, incorporando trucos complejos como double cork 1620s en sus rutinas y amplitud de salto, lo que le ha permitido encabezar importantes podios tanto en X Games como en competiciones FIS y olímpicas.

Detrás del atleta