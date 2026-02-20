Joselyne Edwards vs Nora Cornolle| La panameña y la francesa cumplen con el pesaje para el UFC Houston

El pleito será el segundo entre ambas peleadoras y será parte de la cartelera preliminar del evento.

Panamá/La panameña Joselyne Edwards y la francesa Nora Cornolle cumplieron con el peso pactado para la pelea que tendrán el sábado 21 de febrero en el UFC Houston que se realizará en el Toyota Center de esa ciudad de Estados Unidos.

Edwards (16-6-0) registró 135.5 libras y Cornolle (9-3-0) detuvo la báscula en 136. La pelea está pactada a tres asaltos y es parte de la división gallo, rama femenina.

Esta será la segunda vez que ambas peleadoras se enfrentarán. La primera ocasión fue el 2 de septiembre de 2023 en la velada que la UFC llevó a cabo en la ciudad de París, Francia. En esa ocasión, Cornolle ganó por decisión unánime en tres asaltos.

El evento UFC Houston tiene un total de 14 peleas programadas. El pleito entre Edwards y Cornolle forma parte de la cartelera preliminar que iniciará a las 5:00 p.m.

Cartelera preliminar

Peso welter

Chidi Njokuani (EEUU) vs Carlos Leal (BRA)

Peso mosca

Ode' Osbourne (JAM) vs Alibi Idiris (KAZ)

Peso mosca

Alden Coria (EEUU) vs Luis Gurule (EEUU)

Peso gallo femenino

Nora Cornolle (FRA) vs Joselyne Edwards (PAN)

Peso welter

Ramiz Brahimaj (EEUU) vs Punahele Soriano (EEUU)

Peso welter

Phil Rowe (EEUU) vs Jean-Paul Lebosnoyani (EEUU)

Peso pluma

Jordan Leavitt (EEUU) vs Yadier del Valle (CUB)

Peso pluma femenino

Juliana Miller (EEUU) vs Carli Judice (EEUU)

Cartelera estelar

A las 8:00 p.m., comenzará la cartelera estelar que tendrá los siguientes combates:

Peso medio

Sean Strickland (EEUU) vs Anthony Hernández (EEUU)

Peso welter

Geoff Neal (EEUU) vs Uroš Medić (SRB)

Peso pluma

Dan Ige (EEUU) vs Melquizael Costa (BRA)

Peso pesado

Serghei Spivac (MDA) vs Ante Delija (HRV)

Peso welter

Jacobe Smith (EEUU) vs Josiah Harrell (EEUU)

Peso medio

Zach Reese (EEUU) vs Michel Pereira (BRA)