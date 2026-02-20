Joselyne Edwards vs Nora Cornolle| La panameña y la francesa cumplen con el pesaje para el UFC Houston
El pleito será el segundo entre ambas peleadoras y será parte de la cartelera preliminar del evento.
Panamá/La panameña Joselyne Edwards y la francesa Nora Cornolle cumplieron con el peso pactado para la pelea que tendrán el sábado 21 de febrero en el UFC Houston que se realizará en el Toyota Center de esa ciudad de Estados Unidos.
Edwards (16-6-0) registró 135.5 libras y Cornolle (9-3-0) detuvo la báscula en 136. La pelea está pactada a tres asaltos y es parte de la división gallo, rama femenina.
Esta será la segunda vez que ambas peleadoras se enfrentarán. La primera ocasión fue el 2 de septiembre de 2023 en la velada que la UFC llevó a cabo en la ciudad de París, Francia. En esa ocasión, Cornolle ganó por decisión unánime en tres asaltos.
El evento UFC Houston tiene un total de 14 peleas programadas. El pleito entre Edwards y Cornolle forma parte de la cartelera preliminar que iniciará a las 5:00 p.m.
Cartelera preliminar
Peso welter
Chidi Njokuani (EEUU) vs Carlos Leal (BRA)
Peso mosca
Ode' Osbourne (JAM) vs Alibi Idiris (KAZ)
Peso mosca
Alden Coria (EEUU) vs Luis Gurule (EEUU)
Peso gallo femenino
Nora Cornolle (FRA) vs Joselyne Edwards (PAN)
Peso welter
Ramiz Brahimaj (EEUU) vs Punahele Soriano (EEUU)
Peso welter
Phil Rowe (EEUU) vs Jean-Paul Lebosnoyani (EEUU)
Peso pluma
Jordan Leavitt (EEUU) vs Yadier del Valle (CUB)
Peso pluma femenino
Juliana Miller (EEUU) vs Carli Judice (EEUU)
Cartelera estelar
A las 8:00 p.m., comenzará la cartelera estelar que tendrá los siguientes combates:
Peso medio
Sean Strickland (EEUU) vs Anthony Hernández (EEUU)
Peso welter
Geoff Neal (EEUU) vs Uroš Medić (SRB)
Peso pluma
Dan Ige (EEUU) vs Melquizael Costa (BRA)
Peso pesado
Serghei Spivac (MDA) vs Ante Delija (HRV)
Peso welter
Jacobe Smith (EEUU) vs Josiah Harrell (EEUU)
Peso medio
Zach Reese (EEUU) vs Michel Pereira (BRA)