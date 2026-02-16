Copa Libertadores | Botafogo y Kadir Barría conocen su calendario para esta semana

El debutante uruguayo, Juventud , se clasificó dramáticamente a la segunda fase tras un gol agónico y una ronda de penales ante U. Católica de Ecuador .

Bogotá, Colombia/Los dos únicos equipos de la segunda ronda que conocen el peso de la Copa Libertadores, Botafogo y Argentinos Juniors entran a escena esta semana en busca de disipar dudas y llegar a la fase de grupos con la camiseta inflada.

Los brasileños apuntan, en medio de un manto de dudas deportivas e institucionales, a mantenerse en las primeras páginas del fútbol sudamericano, en las que se adentraron en 2024 cuando conquistaron su única Copa.

Los argentinos, por su parte, han mostrado un camino más sólido en el arranque del campeonato argentino, pero los campeones de la Libertadores 1985 se juegan su suerte ante un rival que sabe sacar chispas.

A continuación tres historias para seguir en la ida de la segunda ronda clasificatoria del principal torneo de clubes de América, que se jugarán entre martes y jueves:

Botafogo: ¿un bote que se hunde? -

Tras el inolvidable 2024, en el que además ganó su primer Brasileirão en casi tres décadas, el equipo que Garrincha hizo famoso ha entrado en una espiral casi autodestructiva.

Dejó de pelear por los primeros lugares y de fichar a grandes nombres en medio de una difícil situación financiera y judicial a la que fue arrastrado por los líos de su dueño, el magnate estadounidense John Textor.

Apenas un puñado de los héroes del 2024 siguen en el club, que marcha en la mitad de tabla de la liga y fue eliminado por Flamengo el domingo en cuartos de final del Campeonato Carioca.

Y, como si fuera poco, jugará el miércoles en casa de Nacional Potosí (00H30 GMT del jueves), a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, cargando una mala racha de cinco derrotas consecutivas.

"Estamos en un club demasiado grande como para perder cinco partidos seguidos. Todos, no solo los jugadores, desde el propietario hasta el encargado del vestuario, tenemos que empezar a dar un poco más para salir de este mal momento", dijo el central Alexander Barboza.

Argentinos Jrs: cara a cara con un rival ambicioso -

Famoso por su cantera de lujo, de la que surgió un tal Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors desembarca en la Libertadores 2026 con un refuerzo de jerarquía, Enzo Pérez, de 39 años.

El mediocampista argentino, bicampeón de la Libertadores con Estudiantes de la Plata y River Plate, es el hombre de los pergaminos en el cuadro que conduce Nicolás Diez.

El Bicho ha tenido un comienzo irregular en el torneo Apertura de Argentina, en el que marcha en la sexta casilla del Grupo B, a cinco puntos del líder Tigre. Fue eliminado, además, en 32avos de la copa local.

"Seguimos intentando con nuestras armas. Vamos para adelante y siempre lo vamos a buscar (la victoria)", dijo Diez tras vencer 1-0 a River el jueves pasado.

Su rival copero, Barcelona de Guayaquil, al que visitará el miércoles (00H30 GMT del jueves), ha sabido sostener la mirada de los grandes en los últimos años, incluso llegando a la semifinal en 2021.

Juventud y 2 de Mayo: debutantes con sed de historia -

El fogueo copero de Botafogo y Argentinos Juniors contrasta con la inexperiencia de dos escuadras que esta temporada hacen sus primeras migas en la Libertadores: Juventud de Las Piedras y 2 de Mayo.

El debutante uruguayo, Juventud, se clasificó dramáticamente a la segunda fase tras un gol agónico y una ronda de penales ante U. Católica de Ecuador. Será local el jueves (22H00 GMT) ante Guaraní de Paraguay, que en 2021 y 2022 se quedó afuera en esta misma ronda.

El novel paraguayo, 2 de Mayo, dejó en el camino al Alianza Lima de Paolo Guerrero y chocará por un cupo a la siguiente instancia frente a otro rival peruano, Sporting Cristal, al que recibe el martes (00H30 GMT del miércoles) en Pedro Juan Caballero.

"No sé de ellos, nosotros somos Sporting Cristal. Confiamos en el trabajo que hemos estado haciendo", dijo el zaguero Miguel Araújo, de Sporting.

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana. Los cuatro clasificados pasarán a la tercera ronda, en la que se definirán los cuatro clubes que se unirán a la fase de grupos.

En la ronda de grupos, que iniciará en abril, esperan otros tres debutantes: el brasileño Mirassol y los argentinos Platense e Independiente Rivadavia.