La corrupción avanza, las leyes esperan; tensión en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional

El diputado recalcó que la falta de discusión obedece a la decisión del presidente de la comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, quien es el que decide el orden del día y la convocatoria de los diputados.

Panamá/La promesa de combatir la corrupción, repetida en cada campaña electoral, se desvanece al llegar al Legislativo. En la Comisión de Gobierno de la Asamblea, más de 46 proyectos con este objetivo esperan turno para su discusión, algunos desde hace meses. El diputado independiente Luis Duke lo resume en una frase: “La corrupción se encuentra entre los principales problemas del país, pero los proyectos están engavetados por falta de voluntad política”.

Los proyectos anticorrupción lamentablemente no han tenido la oportunidad de ser debatidos dentro de la Comisión de Gobierno. Tenemos, por lo menos, desde la bancada Vamos, más de 46 proyectos de ley que buscan la no prescripción de los delitos de corrupción, la ley antibotellas, regular el régimen notarial y robustecer las penas para recuperar el dinero perdido por temas de corrupción”, señaló Duke.

El diputado recalcó que la falta de discusión obedece a la decisión del presidente de la comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, quien es el que decide el orden del día y la convocatoria de los diputados.

Le toca al presidente definir el orden de la agenda del día e incluirlos para debate. La corrupción se encuentra entre los principales problemas del país después del desempleo y el alto costo de la vida. El 85% de los panameños dice que ninguno de los corruptos va a ser castigado y que la impunidad va a seguir”, sostuvo.

La Comisión de Gobierno está conformada por Luis Eduardo Camacho (RM), quien la preside; los perredistas Raphael Buchanan y Jairo Salazar; Shirley Castañeda (RM); Didiano Pinilla (Cambio Democrático); José Pérez Barboni (MOCA – Bancada Seguimos); y los diputados de Vamos Luis Duke, Janine Prado y Roberto Zúñiga.

Duke añadió que la bancada independiente busca mayoría en la Asamblea para impulsar estas reformas. “Necesitamos ser mayoría para lograr cambios en las leyes anticorrupción. Por eso el 1 de julio intentamos presidir la Comisión de Gobierno. Sabemos la importancia que tienen estas leyes para el pueblo panameño. Lamentablemente, no se logró, pero la lucha hay que continuarla”.

El diputado también criticó la postura de su colega Camacho. “Los tienen engavetados simple y sencillamente por voluntad de él, porque ha dicho que entre más lo presionen, menos van a debatir los proyectos anticorrupción. Es decir, va contrario a la voluntad del pueblo”.

Duke insistió en que la corrupción le cuesta al país alrededor de 1,000 millones de dólares anuales, dinero que deja de invertirse en educación, salud, deporte e infraestructura. “Si realmente queremos un cambio en este país y poner a los corruptos en la cárcel por muchos más años, necesitamos debatirlo en la Comisión de Gobierno”, advirtió.

Camacho: “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”

No discutir las propuestas anticorrupción, mantiene el ambiente en tensión. Esta semana desde el pleno, el diputado Camacho respondió a las críticas: “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”.

La situación preocupa al procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, quien presentó dos proyectos el pasado 24 de julio y aún espera que sean discutidos.

El 18 de agosto envió una nota a Camacho solicitando su inclusión en el orden del día. Se trata del proyecto 291, que propone una “Ley General Anticorrupción”, y del proyecto 292, que modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública.

Según Gómez Rudy, ambas iniciativas buscan “adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción”.