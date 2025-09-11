Corredor Norte: Mulino justifica extensión de concesión 'no podemos dar gratis el corredor a nadie'

El martes el Consejo de Gabinete aprobó la extensión de la concesión del Corredor Norte hasta 2058.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la decisión del Consejo de Gabinete de extender por 30 años la concesión del corredor Norte, administrado por la sociedad ENA Norte, S. A., cuya prórroga fue aprobada mediante la Resolución 103-25.

“Los corredores no se han terminado de pagar. No podemos en este momento dar gratis el corredor a nadie”, afirmó el mandatario, en respuesta a las críticas que ha generado la medida. Insistió:

El corredor no está saldado y está lejos de poderse pagar".

La concesión se extenderá hasta el 15 de marzo de 2058, unificando el vencimiento para los tramos que componen la concesión de Ena Norte, S.A. o hasta que la concesionaria haya obtenido el monto total recuperable.

Mulino indicó que lamenta que se sigan pagando los corredores, pero recalcó que el Estado no puede asumir los costos de estas infraestructuras.

Lamento también, pero no podemos [asumir] el concepto de mantenimiento; las expansiones que se van a dar en el corredor también son sumas importantes de dinero, el Puente Marino, la de Pacora y otras más que están en la contabilidad de la Empresa Nacional de Autopistas para hacerse".

Los tramos en cuestión del Corredor Norte son Fase I (Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad), Fase II A (Tinajitas, Intercambio Lajas – Rampa Lajas – Ramal Zárate – Ramal Villa Lucre) y Tramo I (Panamá - Madden).

De acuerdo con el informe presentado en el Consejo de Gabinete, la finalidad de esta medida, solicitada por la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (apoderada de Ena Norte S.A.), es generar el espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente, asegurando el cumplimiento del servicio de esta y desarrollar nuevas inversiones en obras de interés público, entre ellas la rehabilitación de infraestructura, construcción de accesos esenciales y ampliaciones del Corredor Norte.